聽新聞
0:00 / 0:00

村田上修全年獲利

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

日本被動元件大廠村田製作所上調全年獲利展望，凸顯其高階人工智慧（AI）零組件需求強勁。

村田表示，現在預期全年營業利益達4,300億日圓（約27億美元），高於先前預估的3,800億日圓。截至6月底止的一季，村田營業利益為985億日圓，優於市場分析師平均預估的906億日圓。

村田在聲明中表示：「我們預期資料中心相關需求將進一步成長，加上日圓走貶應會帶來匯率效益，使獲利有望高於原先預期。」

村田的高階產品獲得全球大型資料中心營運商青睞。該公司是全球最大的積層陶瓷電容（MLCC）供應商，這種元件是所有用電設備不可或缺的零件，主要功能是調節電力供應與穩定電流。近幾個月來，村田一直面臨訂單供不應求的情況。公司高層曾表示，正透過增加資本支出擴產，並將部分原本生產智慧手機用電容的產線，轉換為生產AI伺服器所需的電容，以提高產能。

此外，村田高層仍對公司相較於中國競爭同業的技術優勢充滿信心，尤其是在高階產品領域。

日圓 匯率 日本

延伸閱讀

AI需求強勁 亞馬遜上修2026資本支出至2200億美元

亞馬遜財報／AWS大爆發 算力已賣到2028 盤後飆漲9% 上修全年資本支出

蘋果盤後重挫8%！供應短缺拖累財測、大中華區與服務營收遜預期

成熟製程、矽晶圓 動能強

相關新聞

微軟財報救援！南韓股市大漲近18％創新高

南韓兩大記憶體廠股價昨狂飆，ＳＫ海力士盤中漲幅擴大至接近百分之卅（百分之廿九點九五）觸及漲停板；三星電子也大漲近百分之廿七（百分之廿六點八一）。韓國綜合股價指數（ＫＯＳＰＩ，韓股）更寫下創新高的單日近百分之十八漲幅，結束韓股連三個交易日的跌勢。

歐通膨走高 升息預期增

由於美伊停火破局推升油價，歐元區7月通膨走高，並加強市場認為歐洲央行（ECB）將需再次升息的預期。

繼OpenAI後又一樁！Anthropic模型失控 入侵三公司

繼OpenAI爆出AI代理（agent）程式脫離控制並駭入其他公司的事件後，Anthropic 30日也證實，近期檢視超過14萬筆測試紀錄，發現旗下Claude的AI模型測試期間也曾駭入三家公司系統。

OpenAI大降價！旗下GPT-5.6 Luna最高砍80% 提升競爭力

在客戶對人工智慧（AI）的成本日漸敏感，以及中國新創公司月之暗面（Moonshot AI）推出開源模型Kimi K3加劇市場競爭之際，美國AI模型巨頭OpenAI宣布將調降旗下GPT-5.6模型的價格。

SONY上調全年財測展望

Sony集團因旗下包括遊戲在內的娛樂內容事業表現強勁，7月31日上修全年獲利展望，營業利益由原估的1.6兆日圓調高8%至1.72兆日圓（107億美元），優於分析師平均預期。

SCFI 終止連三跌 北美線大漲

旺季需求持續發酵，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）終止連三周跌勢。最新一期SCFI今（31）日公布，指數上漲143.02點至3,205.97點，周漲4.66%，其中北美線漲勢最為強勁，美西、美東航線運價雙雙大漲逾12%，顯示第3季傳統旺季需求仍具支撐力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。