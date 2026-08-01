聽新聞
0:00 / 0:00

SONY上調全年財測展望

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

Sony集團因旗下包括遊戲在內的娛樂內容事業表現強勁，7月31日上修全年獲利展望，營業利益由原估的1.6兆日圓調高8%至1.72兆日圓（107億美元），優於分析師平均預期。

該公司上季營業利益大增40%，達4,765億日圓，更遠高於分析師原先普遍預期的溫和成長。

Sony表示，日圓走弱持續為營運帶來助力，而獲得美國川普政府對等關稅退稅，遊戲部門受益，成為此次調升獲利預期的關鍵因素。

近年Sony持續將資源投入遊戲、音樂、電影及動漫等娛樂內容事業，同時逐步縮減消費性電子產品中獲利率較低的產品線，將資源集中於最具發展潛力的市場。但投資人現在擔心人工智慧（AI）的發展將降低內容創作門檻，可能削弱Sony旗下內容智財的價值。

在硬體方面，記憶體成本飆升持續壓縮PS5主機的獲利空間，不過Sony強調公司已確保本會計年度所需的記憶體供應。影像感測器部門受惠於銷售增加與匯率，上調財測。分析師表示，遊戲硬體雖然承壓，但隨著多個重量級遊戲新作陸續上市，預料可為遊戲事業帶來新成長動能。預期Sony本季整體營業利益平均可達4,650億日圓。

Sony表示，將從下周二（8月4日）開始讓位於九州熊本的影像感測器工廠分階段恢復生產。

Sony 日圓 退稅

延伸閱讀

Sony熊本廠下周二起分階段復工 預期8月中旬恢復正常產能

MLCC龍頭村田上修全獲利展望 預期AI資料中心需求進一步成長

蘋果盤後重挫8%！供應短缺拖累財測、大中華區與服務營收遜預期

財報激勵日股反彈 日本半導體逆勢上漲、ETF盤中勁揚5%

相關新聞

微軟財報救援！南韓股市大漲近18％創新高

南韓兩大記憶體廠股價昨狂飆，ＳＫ海力士盤中漲幅擴大至接近百分之卅（百分之廿九點九五）觸及漲停板；三星電子也大漲近百分之廿七（百分之廿六點八一）。韓國綜合股價指數（ＫＯＳＰＩ，韓股）更寫下創新高的單日近百分之十八漲幅，結束韓股連三個交易日的跌勢。

歐通膨走高 升息預期增

由於美伊停火破局推升油價，歐元區7月通膨走高，並加強市場認為歐洲央行（ECB）將需再次升息的預期。

繼OpenAI後又一樁！Anthropic模型失控 入侵三公司

繼OpenAI爆出AI代理（agent）程式脫離控制並駭入其他公司的事件後，Anthropic 30日也證實，近期檢視超過14萬筆測試紀錄，發現旗下Claude的AI模型測試期間也曾駭入三家公司系統。

OpenAI大降價！旗下GPT-5.6 Luna最高砍80% 提升競爭力

在客戶對人工智慧（AI）的成本日漸敏感，以及中國新創公司月之暗面（Moonshot AI）推出開源模型Kimi K3加劇市場競爭之際，美國AI模型巨頭OpenAI宣布將調降旗下GPT-5.6模型的價格。

SONY上調全年財測展望

Sony集團因旗下包括遊戲在內的娛樂內容事業表現強勁，7月31日上修全年獲利展望，營業利益由原估的1.6兆日圓調高8%至1.72兆日圓（107億美元），優於分析師平均預期。

SCFI 終止連三跌 北美線大漲

旺季需求持續發酵，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）終止連三周跌勢。最新一期SCFI今（31）日公布，指數上漲143.02點至3,205.97點，周漲4.66%，其中北美線漲勢最為強勁，美西、美東航線運價雙雙大漲逾12%，顯示第3季傳統旺季需求仍具支撐力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。