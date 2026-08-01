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1分鐘看世界／南韓明年推新主權財富基金 投資先進戰略產業

經濟日報／ 本報訊

南韓計劃明年推出規模至少20兆韓元（140億美元）的新一檔主權財富基金，對人工智慧（AI）、資料中心和基礎設施等先進與戰略產業，進行長期投資，沒有設定期限。這檔新基金將藉由在韓國投資公社（KIC）下開設新帳戶成立。

日本／鎧俠本季財測低市場預估 意味記憶體漲勢可能趨緩

記憶體大廠鎧俠（Kioxia）預期本季淨利將達1.27兆日圓（79.1億美元），比去年同期暴增逾30倍，但仍低於市場預期1.35兆日圓，意味人工智慧（AI）帶動的快閃記憶體價格暴漲可能趨緩。

新加坡／上季企業裁員人數增17% 整體失業率仍維持2%

據新加坡人力部初步資料，由於一些面向海外市場的產業進行重組，4至6月裁員數達4,500人，比前一季增17%，為2020年第4季以來最高。但整體就業人數增加了10,700人、失業率維持在2%。

美國／川普簽署行政命令 阻止含關鍵礦物廢棄物出口

美國總統川普（見圖）7月30日簽署行政命令，授權聯邦官員援引國防生產法，攔阻富含關鍵礦物的電子廢棄物出口，例如舊電池。川普政府提倡國內資源回收再利用，以反制中國掌控。

加拿大／便利店商收購波蘭同業 交易價格87億美元

加國便利商店營運商Alimentation Couche-Tard宣布以87億美元收購波蘭同業Zabka，以擴大版圖，是該公司規模最大收購案，去年曾放棄以460億美元收購日本7-Eleven營運商Seven & I。

西班牙／北非屬地休達加強警備 因應從鄰國湧入難民潮

西班牙7月30日派遣軍隊到北非屬地休達（Ceuta）加強警備，以因應從鄰國摩洛哥游泳或突破陸上關口湧入的數千名移民；另一北非屬地梅利利亞（Melilla）也因移民嘗試跨境而爆發衝突。

瑞士／歐足球總會揚言抵制FIFA 反對出售世界盃賽事股權

總部設在瑞士的歐足球總會（UEFA）7月30日表示，倘若國際足球總會（FIFA）執意推動出售世界盃等賽事股權給私人投資者的計畫，UEFA將抵制世界盃相關賽事。亞洲各國足總則立場分歧。

英國 ／BP拍賣北海石油事業 將終結長達60年生產

英國石油（BP）宣布拍賣北海石油事業，打算終結在此區長達60年的生產，以簡化公司營運並降低債負。BP是最後一家在北海仍擁有可觀獨立事業的大型石油公司，其他業者已合併或讓售。

南韓 基金 主權財富基金

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