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SCFI 終止連三跌 北美線大漲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

旺季需求持續發酵，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）終止連三周跌勢。最新一期SCFI今（31）日公布，指數上漲143.02點至3,205.97點，周漲4.66%，其中北美線漲勢最為強勁，美西、美東航線運價雙雙大漲逾12%，顯示第3季傳統旺季需求仍具支撐力。

最新報價顯示，遠東至美西每FEU運價為6,229美元，較前一周上漲694美元、周漲12.53%；遠東至美東每FEU運價攀升至9,054美元，較前一周增加1,014美元、周漲12.61%，成為本周運價反彈最大亮點。相較之下，歐洲線仍持續修正。

運價 集裝箱 上海

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