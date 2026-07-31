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韓股上演驚天逆轉漲勢 反映AI投資循環信心回籠

中央社／ 首爾31日綜合外電報導
南韓股市今天收盤暴漲近18%，創史上最大單日漲幅紀錄，一反短短幾天前的大跌。專家歸功於去槓桿趨穩、監管新規生效及人工智慧（AI）投資信心回籠。 歐新社
南韓股市今天收盤暴漲近18%，創史上最大單日漲幅紀錄，一反短短幾天前的大跌。專家歸功於去槓桿趨穩、監管新規生效及人工智慧（AI）投資信心回籠。 歐新社

韓股市今天收盤暴漲近18%，創史上最大單日漲幅紀錄，一反短短幾天前的大跌。專家歸功於去槓桿趨穩、監管新規生效及人工智慧（AI）投資信心回籠。

CNBC報導，南韓綜合股價指數（KOSPI）數天前才遭遇歷來最大拋售潮之一，28和29日連2天大跌，觸發熔斷機制。當時全球半導體類股受到AI相關股價高估、槓桿投資持續增加及出現強制平倉跡象等疑慮衝擊。

不過，昨晚美國科技類股先爆出強勁漲勢，動力來自微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）和臉書（Facebook）母公司Meta等大公司公布樂觀財報，激勵投資人繼續看好AI基礎建設投資。

此外，世界第二大記憶體晶片製造商SK海力士（SKHynix）母公司SK集團會長崔泰源揭露買進SK海力士股票，也增強外界對這家公司的信心，為股市提供更多支撐。

KOSPI指數從過去3個交易日累積下跌17%，到今天終場一舉大漲17.91%；其中SK海力士股價更飆漲29.95%，另家南韓半導體業巨擘三星電子（SamsungElectronics）股價收盤也暴漲26.81%。

南韓的費伯納契資產管理公司（Fibonacci AssetManagement）創辦人鄭仁允（Jung In Yun，譯音）形容，近期韓股表現像躁鬱症，「從恐慌到亢奮，幾乎就在一夜間」，今天行情就像要從極度擁擠的拋售潮劇烈逆轉。

鄭仁允指出，今天漲勢主要推手看來是外資。彭博（Bloomberg News）報導，KOSPI指數外資買超規模達到7兆8000億韓元（約新台幣1926億元），反觀散戶則賣超8兆韓元（約新台幣1975億元），雙雙創空前紀錄。

鄭仁允另補充，韓股槓桿型ETF（指數股票型基金）的空頭回補和機械式再平衡，也讓漲幅被放大。此外，今天生效的這類ETF現金保證金新規定，可能同樣促進部位調整。

南韓NH投資證券公司（NH Investment & Securities）股票部門主管蕭恩．許（Shawn Oh）認為，AI類股近期因去槓桿、減倉、強制平倉和其他流動性因素而遭加強拋售的情況，可能正在趨穩。

澳洲交易經紀商Vantage的資深市場分析師陳碧菲（Hebe Chen）也說，韓股的去槓桿化正將之前的投機泡沬擠出，使市場重新反映仍有堅實基本面支撐的真實情況。

Futurum集團的半導體分析師鮑克（Rolf Bulk）指出，這波股市反彈反映市場對AI投資循環的信心改善，近期的強制賣壓看來大致已告一段落，「目前沒有跡象顯示AI基礎建設正在放緩，我們仍看好這場產業循環會持續下去」。

鄭仁允同樣認為，這波反彈可能還有續漲空間，因為先前的部位配置已變得極端空頭，且SK海力士的AI記憶體基本面依舊強健。

韓股 微軟 南韓

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