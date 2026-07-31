去年突襲大陸電商Temu歐洲總部 歐盟指控公司妨礙調查

歐盟執委會今天指控，去年12月2日至5日期間，歐盟執委會突搜中國電商平台Temu位於愛爾蘭的歐洲總部，尋找有關該公司是否獲得「潛在扭曲性外國補貼」的證據，期間Temu妨礙調查。

法新社報導，歐盟執委會（European Commission）指出，初步認定Temu未履行積極配合的義務，其子公司WhaleCo位於都柏林的辦公場所接受檢查時，Temu於多個層面未予配合。

歐盟執委會在聲明中指出，Temu未能提供其在歐盟境內活動的組織與管理資訊、相關資訊科技工具與系統資訊，以及具體的業務帳簿與紀錄。

Temu則拒絕歐盟的認定。該公司表示，Temu「已全面配合，並遵守歐盟執委會在檢查期間提出的所有要求」，將研析歐盟執委會提出的指控。

Temu在歐盟擁有1億3000萬名用戶，接近歐盟人口的3分之1，使其成為歐洲最大的線上零售商之一。