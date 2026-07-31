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絕地大反攻！科技股一掃沉重賣壓 亞股多收紅

中央社／ 香港31日綜合外電報導
亞洲股市隨美股長漲勢多收高。其中南韓綜合股價指數（KOSPI）早盤強勢開出後一度震盪，終場大漲1001.89點或17.91%，收在6595.45點，創造史上單日最大漲幅。 歐新社
亞洲股市隨美股長漲勢多收高。其中南韓綜合股價指數（KOSPI）早盤強勢開出後一度震盪，終場大漲1001.89點或17.91%，收在6595.45點，創造史上單日最大漲幅。 歐新社

美國科技巨頭公布亮眼財報，使外界對人工智慧（AI）題材重拾信心，包括南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）在內的科技股今天強勢大漲，一掃近日沉重賣壓，亞股今天多收紅。

法新社報導，市場過去數週對企業大規模投資AI感到憂心忡忡，引發科技股賣壓、資金出逃。不過，隨著美國科技巨頭陸續公布亮眼財報，投資人重拾信心，開始布局已跌深的個股。

美國科技巨頭微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）昨天公布的財報優於市場預期，股價雙雙上漲，華爾街股市主要指數收高。

分析師指出，科技股遭遇猛烈賣壓不外乎是市場關切企業大手筆投資AI何時能獲得回報，而非產業基本面有問題。

亞洲股市隨美股長漲勢多收高。其中南韓綜合股價指數（KOSPI）早盤強勢開出後一度震盪，終場大漲1001.89點或17.91%，收在6595.45點，創造史上單日最大漲幅。

KOSPI展開絕地大反攻、終結過去數日跌勢，部分受惠於首爾當局宣布擬對主權財富基金挹注近140億美元，用於AI投資及資料中心。

科技巨擘三星電子（Samsung Electronic）股價勁揚26.81；SK海力士今天收盤飆漲29.95%。

此前SK海力士母公司SK集團（SK Group）會長崔泰源（Chey Tae-won）獲證實已買進價值約300萬美元的股票，這是他首度以個人名義買進公司股票。外界普遍認為，此舉是他在股災後對公司投下信任票。

南韓官員之前承諾採取措施限制散戶投資槓桿指數股票型基金（ETF），包括限制個人投資金額；近日拋售潮有一部分歸咎於槓桿ETF。

日股基準日經指數上揚4.03%，半導體測試設備商愛德萬測試（Advantest）大漲16.34%、鎧俠（Kioxia）勁揚17.72%，軟銀（SoftBank）挺升13.8%。

台股今天在美股及韓股強漲帶動下開高走高，跌深電子權值股、高價股強勢表態，晶圓代工廠台積電更罕見攻上漲停2425元，指數終場大漲3186.45點，創下史上最大收盤漲點，收在43119.75點。

其他亞股方面，香港、上海及雪梨股市收漲，威靈頓和馬尼拉股市收跌。

亞股 科技股 SK Hynix 韓股 日股 美股

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