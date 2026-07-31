Meta對AI大舉投資 祖克柏預言：5年內數十億人用AI代理人照料生活

Meta執行長祖克柏表示，5年內將有數十億人運用人工智慧代理（AI Agent）來實現生活自動化。這可能包含生活大小事，從處理人際關係和家務，到照料財務和健康。

英國「獨立報」（Independent）和美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，祖克柏（Mark Zuckerberg）在Instagram、Facebook和WhatsApp母公司MetaPlatforms公布最新財報後的電話會議中指出，人們將創建無需隨時發號指令、能全天候照料生活事務的AI系統。

他表示，這可能包含各種大小事，從處理他們的人際關係和家務，到照顧他們的財務和健康。

儘管尚無明顯正面成效，第2季財報顯示Meta已經對AI技術大舉投資，導致公司股價大幅下挫。

如同先前布局元宇宙（Metaverse）一樣，祖克柏再度帶領公司投注心力於AI，希望掌握他主張將會徹底改變社群網路以及更廣泛世界的這項技術。然而，正如元宇宙當初發展未如預期，投資人及分析師也憂心這波投資恐無法帶來回報。

不過祖克柏強調，這項技術在未來幾年內將深度融入人們的生活，包括透過Meta旗下的社群平台。

他表示：「我認為，放眼5年後，你很難想像屆時不會有數十億人擁有個人AI代理，能夠理解你的目標、全天候只為達成你的目標而效勞。」

「隨著我們逐步邁向與多位AI代理互動的未來，我認為WhatsApp和其他通訊平台將會變得越來越重要。」