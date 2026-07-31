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菲台上半年貿易熱絡 台灣持續貿易順差

中央社／ 馬尼拉31日專電

今年上半年菲律賓與台灣雙邊貿易保持熱絡，台灣為菲律賓第7大出口市場、第10大進口來源，台灣持續貿易順差

菲律賓統計局（PSA）最新統計顯示，今年1至6月，菲律賓對台灣出口19億2531萬美元，占菲律賓總出口4.12%，較去年同期的14億8517萬美元增加29.64%。

進口方面，今年上半年菲律賓自台灣進口23億6360萬美元，占總進口3.05%，較去年同期21億4023萬美元成長10.44%。

若按今年上半年雙邊貿易總額計算，台菲貿易額達42億8890萬美元，菲律賓承受貿易逆差約4億3829萬美元。

菲律賓統計局報告未列出台菲主要貿易產品。

整體國際貿易方面，菲律賓今年上半年出口467億1894萬美元，較去年同期增加13.09%；進口775億2535萬美元，年增17.84%。菲律賓主要出口商品為電子產品、礦物、其他製造品、機械與運輸設備等；主要進口商品則為電子產品、礦物燃料、運輸設備與工業機械等。

根據統計，美國仍是菲律賓最大出口目的地，占總出口18.07%；進口來源則以中國居首，占總進口29.72%。

貿易順差 美國 菲律賓

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