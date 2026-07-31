菲台上半年貿易熱絡 台灣持續貿易順差

美股AI類股大跌整月，周四晚雖然出現一波較有力的反彈，但卻傳來前OpenAI研究員、少年股神爆倉的消息。據報，有「AI股神」之稱的前OpenAI研究員、避險基金Situational Awareness LP（SALP）掌舵人Leopold Aschenbrenner據報卻把兩年積累的暴升神話，一口氣輸了個清光！

2026-07-31 16:29