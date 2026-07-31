快訊

台股飆漲3186是讓你跑的 陳嘉偉警示：只有空頭市場才會出現這種暴漲

愛心餐發到變質！阿婆邊吃便當邊排隊 店家詢問被嗆心寒：停止供應

聽新聞
0:00 / 0:00

干擾原料運輸…萊茵河水位逼近八年低點 沿岸製造業被迫減產

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
歐洲的極端炎熱與乾旱已使萊茵河水位降到近八年來低點，導致貨物運輸受干擾，並迫使沿岸製造業減產。圖為一艘貨輪7月30日在德國科隆大教堂附近的萊茵河上航行。路透
歐洲的極端炎熱與乾旱已使萊茵河水位降到近八年來低點，導致貨物運輸受干擾，並迫使沿岸製造業減產。圖為一艘貨輪7月30日在德國科隆大教堂附近的萊茵河上航行。路透

歐洲的極端炎熱與乾旱已使萊茵河水位降到近八年來低點，導致貨物運輸受干擾，並迫使沿岸製造業減產。

近日德國最重要內陸貿易通道萊茵河的水位已降至接近25公分，使船舶載運能力大幅下降，需要更多船舶才能運送相同數量的貨物，進而推升運輸成本，成為西歐極端高溫造成經濟損失的最新例證。

德銀的經濟學家史查登柏格表示，船運受限時間愈久，業者的壓力就愈重。他說，必須轉運的貨量如此龐大，很難透過鐵路或公路替代，而且在德國境內一段與萊茵河平行的鐵路目前正在整修中。

在經歷破紀錄的6月熱浪後，德國本周氣溫再度逼近攝氏40度。聯邦水道航運管理局（GFWSA）的官員表示，今年萊茵河的低水位期「不尋常地提前」到來。一些經濟學家警告，萊茵河低水位造成的干擾，可能使德國經濟成長率損失0.2個百點。

德國巴斯夫（BASF）、科思創（Covestro）與贏創工業（Evonik）等化工業者在萊茵河岸都設有工廠，因此生產受到進一步干擾的風險尤大。巴斯夫公司表示，萊茵河的水位若再下降，該公司雖可以改用特殊駁船或其他方式運貨，但位於路德威希港（Ludwigshafen）的工廠仍可能受到干擾。

該公司執行長凱禮（Markus Kamieth）表示，「不宜排除在某些情況下宣布不可抗力、或發生產品短缺的可能性」。他並指出，一些特定原料供應嚴重短缺，可能會使綜合化工廠的生產受到「連鎖影響」。

科思創公司表示，為了維持生產，「幾周前」就已建立原料庫存並改用吃水較淺的駁船，但這些措施「導致成本升高」，因為這種駁船的運量較少，該公司必須雇用更多駁船。

另外，蒂森克虜伯鋼鐵公司（Thyssenkrupp）在杜伊斯堡的工廠已被迫減少熱軋鋼產量，但表示客戶的供應「目前沒有風險」。該公司擁有自己的備用駁船，並租用更多能在低水位航行的駁船，以確保原料供應。

多瑙河在匈牙利境內的水位也降到空前低點，政府表示核電廠將在未來幾天被迫關閉。總理馬格雅（Péter Magyar）要求民眾在尖峰時間節約用電。羅馬尼亞也被迫關閉Cernavodă核電廠的兩座核子反應爐，因為多瑙河無法供應冷卻用水。

製造業 德國 貨量

延伸閱讀

永豐餘生技回應苦茶油事件 強調在地原料、製程有把關

賓士撙節有成 獲利踩油門

好讀周報／還水於民！歐洲深耕水質淨化 城市游泳成新風潮

船無水不行...熱浪讓萊茵河水位一度降剩41公分 貨船載量驟減2/3、物流成本飆升

相關新聞

25歲AI股神大翻車！上半年狂賺430%也沒用 前OpenAI天才慘爆倉

美股AI類股大跌整月，周四晚雖然出現一波較有力的反彈，但卻傳來前OpenAI研究員、少年股神爆倉的消息。據報，有「AI股神」之稱的前OpenAI研究員、避險基金Situational Awareness LP（SALP）掌舵人Leopold Aschenbrenner據報卻把兩年積累的暴升神話，一口氣輸了個清光！

干擾原料運輸…萊茵河水位逼近八年低點 沿岸製造業被迫減產

歐洲的極端炎熱與乾旱已使萊茵河水位降到近八年來低點，導致貨物運輸受干擾，並迫使沿岸製造業減產。

財報激勵市場！晶片製造商反彈 日股收漲日經飆逾4%

一連串優於預期的企業財報激勵市場情緒，東京股巿包括資料中心和挖礦概念股在內的人工智慧（AI）相關股票，隨著晶片製造商全面...

台韓股市會持續反彈嗎？散戶已大力去槓桿 為健康行情鋪路

南韓、台灣與中國大陸的散戶投資人近期已大力降低融資餘額，投資人認為，這樣的轉變將為亞洲股市迎接更健康的反彈回升鋪路。

MLCC龍頭村田上修全獲利展望 預期AI資料中心需求進一步成長

日本被動元件大廠村田製作所上調全年獲利展望，凸顯其高階AI零組件需求強勁。

OpenAI旗下系統失控… 川普：評估管制AI 但要領先中國

AI巨頭OpenAI旗下系統於測試期間失控發動網攻，引發外界擔憂AI模型帶來風險。美國總統川普29日表示，其政府正在評估管制措施，但也要確保美國在此領域保持領先中國，「我們不想進行限制」；他並表示，美國必須在防範人工智慧風險與維持對中國的技術優勢之間取得平衡。此外，美國跨黨派參議員警告蘋果公司，不要向中國科技企業長鑫科技和長江存儲採購記憶體晶片，蘋果購買中國DRAM恐觸礁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。