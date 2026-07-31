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25歲AI股神大翻車！上半年狂賺430%也沒用 前OpenAI天才慘爆倉

香港01／ 撰文／黃捷
美股AI類股大跌整月，周四晚雖然出現一波較有力的反彈，但卻傳來前OpenAI研究員、少年股神爆倉的消息。示意圖／ingimage
美股AI類股大跌整月，周四晚雖然出現一波較有力的反彈，但卻傳來前OpenAI研究員、少年股神爆倉的消息。示意圖／ingimage

美股AI類股大跌整月，周四晚雖然出現一波較有力的反彈，但卻傳來前OpenAI研究員、少年股神爆倉的消息。據報，有「AI股神」之稱的前OpenAI研究員、避險基金Situational Awareness LP（SALP）掌舵人Leopold Aschenbrenner據報卻把兩年積累的暴升神話，一口氣輸了個清光！

綜合外媒報導，Situational Awareness（簡稱SA）在過去36小時內，把全部公開市場持倉——約160億美元的股票——通過一筆交易，整包賣給了對手盤，接貨者為全球最大的避險基金之一Citadel，其管理規模710億美元。

公開市場持倉打包賣予Citadel

Situational Awareness是一家只有8名員工的避險基金，創始人Leopold Aschenbrenner，今年25歲，其憑一篇AI預言長文在華爾街「打響名號」，募資450億美元，今年上半年回報439%，累計回報超2000%。但7月AI股大跌，其重壓的SK海力士、晟碟等多頭暴跌，同時做空的軟體股反向上漲，疊加約4倍杠桿，終致蒙受重大損失。

彭博引述知情人士透露，近幾周人工智能（AI）股票大跌令該基金蒙受損失後，Situational Awareness開始出清部分股票持股，資產規模已降至約100億美元。一位知情人士稱，本周出售資產所得已用於償還為Situational Awareness提供杠桿融資的銀行。

另外，一名知情人士稱，Situational Awareness仍持有包括Anthropic PBC在內的非上市公司股份，其中Anthropic持倉估值約為50億美元。

整個基金僅8名員工 曾是長勝將軍

整個基金只有8名員工，其中4名投資專業人士。沒有任何從業經驗，他直接下場管理數十億美元。基金規模從此迅速膨脹，據報2026年7月初基金峰值接近450億美元。多頭方向：SK海力士（南韓半導體／記憶體）、Nebius（AI雲端平台）、SanDisk（存儲晶片）、Micron（記憶體晶片）、CoreWeave（AI雲端計算）、Bloom Energy（能源）。同時，據報，該基金通過向銀行借錢放大收益，杠桿倍數約為4倍。

Leopold Aschenbrenner 15歲進哥倫比亞大學，19歲以全班第一畢業。畢業後加入OpenAI的「超級對齊」團隊，專門研究如何讓超級智能符合人類價值觀，本來路途看似「穩紮穩打」，但卻出現大變，輾轉入了金融業。

從掃地出門到「華爾街新貴」

時間倒回2024年春天。綜合外媒報導，彼時23歲的Aschenbrenner正經歷職業生涯的至暗時刻——他因多次質疑公司安全漏洞，並向董事會遞交備忘錄，最終被OpenAI以「涉嫌洩漏內部機密」為由解雇。他否認有不當行為，外界則普遍認為，這是一場因「過於耿直」而引發的職場風波。

AI安全研究員變成失業青年，這位哥倫比亞大學19歲畢業生代表的際遇，看似跌入了谷底，但轉折來得出人意料。被解雇僅兩個月後，Aschenbrenner在網上自費發表了長達165頁的論文《態勢感知：未來十年》。文中，他提出AI能力過去四年已躍升四個數量級，據此推算2027年將實現通用人工智能（AGI）；而比算法更緊迫的瓶頸，是電力、電網與數據中心空間。

這篇論文被矽谷廣泛轉發，Stripe創辦人Collison兄弟、前GitHub CEO NatFriedman等科技大咖讀後，決定出資助他創立避險基金。於是，帶著2.55億美元的種子資金，這位剛被掃地出門的年輕人闖入了華爾街。

在接下來一年裡，基金規模從2.55億美元起步，六個月內膨脹至20億美元，一年後股票持倉規模達到55億美元；若計入期權名義價值，今年首季總規模已約136.7億美元，顯然成為「華爾街新貴」。

Aschenbrenner的投資邏輯帶有鮮明的個人烙印。當市場蜂擁搶購輝達、台積電等晶片龍頭時，Aschenbrenner卻選擇「轉身向後」——他認為軟體可以靠AI快速更新與優化，但「工廠、能源、基建這些物理世界的東西，AI造不出來」。在這一思路下，SALP一邊瘋狂「做多」能源與基建，另一邊則通過看跌期權大舉做空半導體板塊，一度長時間贏多輸少。

延伸閱讀：

AI泡沫論｜歷史再重演？ AI投資競賽 BIS憂引發另一場金融動蕩

財經視野｜一周內兩大行警醒投資者 凡具AI概念就入手時代已結束

文章授權轉載自《香港01》

OpenAI 爆倉 避險基金 美股

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