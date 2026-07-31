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台韓股市會持續反彈嗎？散戶已大力去槓桿 為健康行情鋪路

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
韓股今天大幅反彈。法新社
韓股今天大幅反彈。法新社

南韓、台灣與中國大陸的散戶投資人近期已大力降低融資餘額，投資人認為，這樣的轉變將為亞洲股市迎接更健康的反彈回升鋪路。

根據彭博彙整的數據，自6月底融資餘額創下歷史新高以來，中國與南韓的股票融資餘額已下降逾10%；在台灣，融資餘額在連六個交易日下滑後，已降至5月以來最低水準。

此外，追蹤三星電子與SK海力士的南韓上市槓桿ETF，其管理資產規模也大幅縮水。根據彭博資料，截至周四，相關ETF管理資產已由6月25日時超過110億美元，大幅降至41億美元，主要因為標的股票價格重挫。同時，這類被認為加劇市場劇烈波動的槓桿ETF，過去兩周也轉為資金淨流出。

這些數據回落顯示，近期科技股大跌迫使投資人降低槓桿部位。「去槓桿化」有望抑制投機交易、促進市場更穩健地復甦，並減少劇烈波動，尤其是在令監管機關憂心的南韓市場。

Tigress Financial Partners投資長芬賽斯表示：「大規模去槓桿通常是一種健康且往往必要的市場重新調整，尤其當它是由被迫平倉，而非基本面惡化所引發時。」

根據摩根大通最新報告，隨著槓桿ETF部位持續縮減，加上避險基金幾乎已完成去槓桿過程，近期重創南韓股市的極端波動可望逐漸消退。分析師指出，雖然近期股價下跌仍可能引發進一步賣壓，但南韓市場目前的部位結構已變得更具吸引力。

摩根大通分析師表示：「如果市場能在此形成一個具有持續性的底部，歷史經驗將支持後續行情的發展。」

韓股 散戶 槓桿

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