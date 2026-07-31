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美媒曝特斯拉考慮分拆中國業務 馬斯克斥假新聞
美國「華爾街日報」今天引述知情人士說法報導，特斯拉高層接獲通知，要求為中國業務分離做準備，以因應未來可能與SpaceX合併。執行長馬斯克駁斥這是「假新聞」。
華爾街日報（WSJ）報導說，特斯拉（Tesla）顧問曾討論中國業務分離的可能方案，包括分拆、出售或關閉，並說目前不清楚特斯拉會多快行動，相關計畫也可能改變。
據報導，知情人士透露馬斯克近年來指示特斯拉高層在美國與中國業務之間劃出明確界線，以確保萬一美中發生地緣政治衝突，至少能保住美國業務。
路透社提到，電動車大廠特斯拉與太空探索科技公司（SpaceX）若合併，將引發地緣政治與監管方面的難題，尤其是在中國，原因在於SpaceX是涉及美國國家安全與衛星計畫的主要國防承包商之一，而特斯拉在中國設有獨資工廠。
全球首富馬斯克在自家社群媒體X帳號回應這則報導時說：「此事從未在任何討論中提起。荒謬假新聞。」
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