快訊

土撥鼠也有OnlyFans！「超療癒內容免費看」 粉絲掏錢斗內原因曝

iPhone AI不是免費用到飽！庫克卸任前曝：新Siri AI重度使用者可能要付費

2員工死在休息室！熊本永旺震後爆炸 疑疏散客人後折返遭遇不幸

聽新聞
0:00 / 0:00

雙引擎點火！一鍵打包韓國政策與金融重估紅利

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著全球資本市場對韓國「企業價值提升計畫（Value-Up）」關注度顯著升溫，大華銀投信表示，韓國金融業正迎來評價重估（Re-rating）浪潮。

大華銀投信指數量化投資部門主管及大華韓國KOSPI50 （009829）經理人郭修誠進一步提到，身為韓國龍頭第一大金融集團，KB金融集團（KB Financial Group）憑藉過去10年精準的併購策略，成功建立「銀行與非銀行」雙引擎架構，整體業務大增約40%。南韓政府透過政策打房引導資金「由房入股」、政府大力修法保障股東權益的宏觀大勢下，追蹤韓國旗艦藍籌的大華韓國KOSPI 50（009829），不僅重倉AI半導體，更精準卡位如KB金融等高息、高治理的金融龍頭，成為投資人參與韓股長線結構性改革的最佳核心標的。

郭修誠分析指出，KB金融集團近年展現出極高的資本效率與非銀行業務爆發力。其2026年首季非銀行產業成長率高達34%，遠超同業15%至20%的平均水準；集團更將KB銀行充裕的現金流注入證券端，對KB證券增資7,000億韓元，全力拉高子公司回報率。此外，KB金融透過AI技術優化一般財富管理，順利將過去高度集中於房產的資金引流至資本市場。

郭修誠表示，相較於傳統家族財閥，KB金融具備「非財閥集團」的治理優勢，極度注重大小股東權益平等。在金融監管放寬及強健資本支持下（核心第一級資本比率CET1維持在13.0%~13.5%以上），KB金融靈活運用「PBR低時買庫藏股、高時提高配息」的彈性還原策略，帶動股價淨值比（PBR）從10年前的0.3飆升至近年的0.9~1.0。

展望未來，KB金融對標國際大型金融機構，透過降低員工人數、提高子公司收益，目標將ROE提升至13%，全面滿足高齡化社會對穩定現金流的剛性需求。

從宏觀環境來看，郭修誠認為，韓國政府強力實施信用管制，徹底切斷散戶炒房槓桿，引導龐大的個人資產從不動產與銀行存款全面向股市「大搬家」，2025年個人投資人數顯著增加5%~7%。與此同時，韓國GDP預期將在2026年回升至2.5%~3.0%，金融產業作為資金流動核心，正扮演帶領國家重回成長軌道的核心角色。加上韓國執政黨推動積極財政政策，配合政府低負債率優勢與MSCI已開發國家指數衝刺計畫，韓股「Korea Discount」正加速破局。

大華銀投信表示，大華韓國KOSPI 50（009829）追蹤指數KOSPI 50，精準鎖定韓國前50大旗艦藍籌企業，成分股除重倉三星電子與SK海力士等AI記憶體龍頭外，亦將韓國國民銀行（KB Financial Group旗下的核心主體）等優質金融巨頭納入版圖。

整體而言，郭修誠表示，投資人布局009829，不僅能享受AI半導體帶來的強勁獲利爆發力，更能同步參與韓國政府政策作多、金融股股利大幅提升與價值重估的長線紅利。009829發行價僅10元，預計將於8月3日重磅開募，是參與美台韓AI剛需與韓國金融改革浪潮的不可或缺資產。

韓國 投信 華銀

延伸閱讀

AI 競爭升級生態系戰爭 大華銀投信看好韓半導體長線契機

三星法說利多爆發！009829重倉韓股半導體雙雄 10元輕鬆入手AI算力心臟

韓股狂飆16％創08年來最大漲點！009829下周一10元甜甜價登場

009829韓版台灣50來了！10元搶進韓股龍頭 一次打包三星、SK海力士

相關新聞

暴力式反彈！SK海力士猛飆30%觸漲停 韓股Kospi大漲18%創紀錄

南韓兩大記憶體廠股價今天狂飆，SK海力士盤中漲幅擴大至30%，觸及漲停板；三星電子也大漲27%。

整理包／AI燒錢大考驗！美七大科技財報一次看 股價兩極化反應全整理

美國科技巨擘陸續公布財報，消息出爐後，股價呈現大漲或大跌的分歧趨勢，反應投資人持續評估這些業者在巨額投資AI是否提升業績等方面的表現。

OpenAI旗下系統失控… 川普：評估管制AI 但要領先中國

AI巨頭OpenAI旗下系統於測試期間失控發動網攻，引發外界擔憂AI模型帶來風險。美國總統川普29日表示，其政府正在評估管制措施，但也要確保美國在此領域保持領先中國，「我們不想進行限制」；他並表示，美國必須在防範人工智慧風險與維持對中國的技術優勢之間取得平衡。此外，美國跨黨派參議員警告蘋果公司，不要向中國科技企業長鑫科技和長江存儲採購記憶體晶片，蘋果購買中國DRAM恐觸礁。

報告：若拒STEM 1/3國際生 美經濟萎縮1.3% 10年GDP少4千億

獨立智庫機構「皮特森國際經濟研究所」(Peterson Institute for International Economics)研究員奈斯(Amy Nice)、克雷曼斯(Michael Clemens)、紐菲德(Jeremy Neufeld)日前公布報告指出，由於美國科學與科技產業人力大量仰賴外籍人才，如果把畢業於科學、技術、工程、數學(STEM)領域的國際學生勸退三分之一、要求別留在美國，美國經濟就可能萎縮0.7%至1.3%，十年之間國內生產毛額(GDP)減少2000億元到4000億元左右，相當於損失一整個猶他州或南卡羅來納州的經濟規模。

技能重疊 量化交易公司端百萬年薪和AI企業搶數學人才

人工智慧(AI)蓬勃發展，正將數學人才薪酬推向百萬新高峰。華爾街日報報導，訓練大型語言模型所需技能，原本就與量化金融(quantitative finance)相互重疊，隨著近年來量化交易公司紛紛轉向機器學習和AI來驅動交易，華爾街正與OpenAI和Anthropic等AI實驗室爭奪同一批為數不多的大學應屆畢業生和博士數學人才。頂尖公司通常將入門標準薪酬設定在35萬元至50萬元之間；開出百萬年薪搶人，也早已見怪不怪。

韓股7月幾乎蒸發掉去年GDP 連3日累計跌幅達17%

南韓股市7月面臨劇烈動盪，受AI投資熱潮疑慮及科技股拋售潮影響，KOSPI指數7月累計重挫33.19%，創下歷史最大單月跌幅紀錄，甚至超過國際貨幣基金組織（IMF）外匯危機期間1997年10月的-27.25％。7月以來，KOSPI市值累計蒸發2116兆韓元（約1.48兆美元），幾乎相當於去年南韓國內生產毛額（GDP，2676兆韓元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。