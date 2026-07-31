雙引擎點火！一鍵打包韓國政策與金融重估紅利

隨著全球資本市場對韓國「企業價值提升計畫（Value-Up）」關注度顯著升溫，大華銀投信表示，韓國金融業正迎來評價重估（Re-rating）浪潮。

大華銀投信指數量化投資部門主管及大華韓國KOSPI50 （009829）經理人郭修誠進一步提到，身為韓國龍頭第一大金融集團，KB金融集團（KB Financial Group）憑藉過去10年精準的併購策略，成功建立「銀行與非銀行」雙引擎架構，整體業務大增約40%。南韓政府透過政策打房引導資金「由房入股」、政府大力修法保障股東權益的宏觀大勢下，追蹤韓國旗艦藍籌的大華韓國KOSPI 50（009829），不僅重倉AI半導體，更精準卡位如KB金融等高息、高治理的金融龍頭，成為投資人參與韓股長線結構性改革的最佳核心標的。

郭修誠分析指出，KB金融集團近年展現出極高的資本效率與非銀行業務爆發力。其2026年首季非銀行產業成長率高達34%，遠超同業15%至20%的平均水準；集團更將KB銀行充裕的現金流注入證券端，對KB證券增資7,000億韓元，全力拉高子公司回報率。此外，KB金融透過AI技術優化一般財富管理，順利將過去高度集中於房產的資金引流至資本市場。

郭修誠表示，相較於傳統家族財閥，KB金融具備「非財閥集團」的治理優勢，極度注重大小股東權益平等。在金融監管放寬及強健資本支持下（核心第一級資本比率CET1維持在13.0%~13.5%以上），KB金融靈活運用「PBR低時買庫藏股、高時提高配息」的彈性還原策略，帶動股價淨值比（PBR）從10年前的0.3飆升至近年的0.9~1.0。

展望未來，KB金融對標國際大型金融機構，透過降低員工人數、提高子公司收益，目標將ROE提升至13%，全面滿足高齡化社會對穩定現金流的剛性需求。

從宏觀環境來看，郭修誠認為，韓國政府強力實施信用管制，徹底切斷散戶炒房槓桿，引導龐大的個人資產從不動產與銀行存款全面向股市「大搬家」，2025年個人投資人數顯著增加5%~7%。與此同時，韓國GDP預期將在2026年回升至2.5%~3.0%，金融產業作為資金流動核心，正扮演帶領國家重回成長軌道的核心角色。加上韓國執政黨推動積極財政政策，配合政府低負債率優勢與MSCI已開發國家指數衝刺計畫，韓股「Korea Discount」正加速破局。

大華銀投信表示，大華韓國KOSPI 50（009829）追蹤指數KOSPI 50，精準鎖定韓國前50大旗艦藍籌企業，成分股除重倉三星電子與SK海力士等AI記憶體龍頭外，亦將韓國國民銀行（KB Financial Group旗下的核心主體）等優質金融巨頭納入版圖。

整體而言，郭修誠表示，投資人布局009829，不僅能享受AI半導體帶來的強勁獲利爆發力，更能同步參與韓國政府政策作多、金融股股利大幅提升與價值重估的長線紅利。009829發行價僅10元，預計將於8月3日重磅開募，是參與美台韓AI剛需與韓國金融改革浪潮的不可或缺資產。