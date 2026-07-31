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暴力式反彈！SK海力士猛飆30%觸漲停 韓股Kospi大漲18%創紀錄

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
韓股Kospi指數今天反彈大漲，寫下創紀錄的18%漲幅。法新社
韓股Kospi指數今天反彈大漲，寫下創紀錄的18%漲幅。法新社

南韓兩大記憶體廠股價今天狂飆，SK海力士盤中漲幅擴大至30%，觸及漲停板；三星電子也大漲27%。

亞股今天紛紛大漲，台股狂漲超過3,200點，漲幅超過8%。

韓股Kospi指數更是寫下創紀錄的18%漲幅；日經225指數也大漲超過4%。

利多來自微軟財報報喜、幫忙AI巨額投資的疑慮，美股費城半導體指數在周四大漲超過8%，美光、Sandisk出現剽悍漲勢，帶動亞股一票記憶體與AI股反彈狂飆。

SK海力士 韓股 漲停

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