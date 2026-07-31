暴力式反彈！SK海力士猛飆30%觸漲停 韓股Kospi大漲18%創紀錄

日本銀行（BOJ，央行）今天宣布將基準利率維持在1%不變，在上月升息、把利率提高至1995年以來最高水準後按兵不動。日銀同時小幅上調經濟成長預測。消息出爐後，日圓維持貶勢。

2026-07-31 11:36