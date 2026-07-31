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南韓擬砸140億美元成立新主權基金 專攻AI與基建等未來產業
南韓計劃明年推出新一檔主權財富基金，目標是對人工智慧（AI）、資料中心和基礎設施等先進與戰略產業，進行長期投資。
這檔新基金的推出預算為至少20兆韓元（140億美元），將藉由在韓國投資公社（KIC）下開設新帳戶成立，以運用韓國投資公社的投資網路，聚焦於根據獲利能力、穩定及公益等三個原則，從事長期投資，投資沒有設定期限。
韓國產業銀行（KDB）、韓國輸出入銀行（KEXIM）及韓國企業銀行（IBK）等國營銀行業者將注資16兆韓元，同時因遺產稅和贈與稅而收受、價值約4兆韓元的股票，也將投入該基金。
南韓政府表示，成立新主權基金的背後動機，是在全球對南韓投資興趣升高之際，必須「積極行動」，尤其打造人工智慧（AI）生態系是南韓的核心競爭力，「即便投資期很長，該基金的目標是投資有重大外溢效應、能提振成長潛力的戰略產業」。
這檔主權基金的管理階層的投資決策將完全獨立，從投資獲得的資金只會用於再投資、分配盈餘收益給政府、及繳庫給財政部，其帳戶也會與韓國投資公社現有的外匯準備資產組合，嚴格區隔。
當局希望8月能向國會提交《韓國投資公社法》的修正案，年底前通過，明年推出該基金。韓國投資公社截至去年底管理2,320億美元的資產，處理南韓政府、央行、及管理外匯存底的公共機構等實體的託付資產。
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