日銀利率按兵不動 小幅上修經濟成長展望

日本中央銀行日本銀行今天維持主要利率不變，此前日銀已於6月將利率調升至31年來高點。在此同時，日銀小幅上修今年經濟成長展望。

法新社報導，日銀在聲明中表示，政策委員會以8比1的壓倒性多數同意將基準利率維持在1.0%，此舉符合市場普遍預期。

隨著該決議出爐，日圓應聲走貶。就在一天前，日圓兌美元大幅走升，引發市場猜測日本當局可能已介入匯市。

日銀宣布決策之際，正面臨收緊貨幣政策的壓力，原因是通膨逐漸升溫，且日圓兌美元匯率在40年低點附近徘徊。

不過，日銀將本財政年度通膨展望從先前預估的2.8%下修至2.5%。此外，日銀預測今年經濟成長率將達到 0.6%。

日銀在聲明中表示：「預計日本經濟在2026財政年度將持續溫和成長，儘管成長速度將放緩。」

日銀指出，雖然中東危機對能源成本的衝擊將會壓抑經濟成長，不過政府各項措施、寬鬆金融環境，以及全球人工智慧（AI）相關需求增加等因素，將支撐經濟表現。