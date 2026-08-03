從德國神童變AI新股神…現在反成投資警世教材 奧森伯納為何翻車？

沒有任何專業投資經歷，靠的是在OpenAI待過的第一手判斷，24歲的奧森伯納（Leopold Aschenbrenner）的對沖基金一度成長最高至450億美元，更吸引華爾街最神祕的量化交易巨頭Jane Street成為投資人，在網上也被封新一代AI股神。 然而，在近期SK海力士暴跌，以及相關 AI股震盪中，他卻被迫出售手上所有公開發行股票給同業城堡集團（Citadel hedge fund），被全球投資界視為又一個負面教材。但是他手上曾持倉的個股現已快速反彈，到底原因為何？犯了什麼錯誤？

曾經被封新一代AI股神的態勢感知基金（Situational Awareness）創辦人奧森伯納（Leopold Aschenbrenner），現在卻成了投資人的警世教材。

據《華爾街日報》、《CNBC》外媒報導，最近全球科技股遭到大幅修正，記憶體SK海力士（SK Hynix）與閃迪（Sandisk）暴跌外；另外還有挾著AI需要電力崛起的燃料電池廠Bloom Energy、資料中心基礎建設廠商CoreWeave與Nebius也遭大幅修正。不幸的是，這些都是奧森伯納旗下基金看好重倉的標的。

此外，他看壞軟體股Adobe放空，結果此個股近期卻上漲。不論多空的策略都突然在市場上被打臉，讓他一度規模最高至450億美元的基金，短短不到一個月就帶來巨大虧損。近期金融圈也傳出該基金一直面臨保證金追繳與賣股的壓力。

在7月30日，奧森伯納終於被迫售出手上所有公開市場持股給城堡投資集團（Citadel），在消息傳出後，他曾有的持倉股票都在市場上迅速反彈。外媒推測，可能是許多擔心被拖垮的投資人，得知有人接手又開始回流購買，但也有人推測這正是奧森伯納被同業「設局」的線索，但無證據可證實。

無論如何，業界人士認為奧森伯納在投資上過度使用槓桿，才是這次被迫賣股的主因。

這個新一代AI股神，目前手上仍握有未上市的Anthropic持股，以過往資歷來看仍有機會東山再起。據傳即將要和Anthropic幕僚長風光舉行婚禮的他，如今在股市面前跌了一跤，相信對他與其他熱愛使用槓桿的投資人來說都是一個需要沉澱反思的時刻。

奧森伯納是誰？如何崛起？

2026年5月，美國太陽能業者T1 Energy的股票在某個平凡交易日突然暴漲23%，交易量創下史上第二高，結果外界也趁勢看好台股太陽能概念股可沾光翻漲。引爆點不是財報，不是併購，而是一份例行的監管申報文件顯示：奧森伯納的基金買進了這家太陽能廠。

這個場景，在過去兩年屢屢上演。每當奧森伯納創立的態勢感知基金（Situational Awareness）季度持倉報告要公布，社群媒體上就會有粉絲們倒數、解讀。美國知名知識網紅費里斯（Tim Ferriss），在今年3月底談論AI下一波風潮時，還直接封他為「AI界的諾斯特拉達姆斯」，稱讚他的投資操作神準像先知。

讓人難以置信的是，奧森伯納在創立基金時完全沒有專業投資資歷，甚至還曾在幣圈FTX事件摔過跤，現在也才24歲。但據《華爾街日報》報導，追蹤他持股跟單的粉絲，不只有來自全球各國的散戶，也有華爾街業內人士。奧森伯納（Leopold Aschenbrenner）是誰？為何能從研究員跨界投資？

曾是被打壓的德國神童，15歲說服爸媽來美國

他極少在公開媒體上露面，根據美國主講科技的知名Podcast主持人Dwarkesh Patel兩年前與他的一段罕見對談，奧森伯納表示自己出生於德國，但是父親來自西德，母親在前東德長大，柏林圍牆倒塌後兩人才相遇。

但德國的教育環境留不住他。他說那裡有一種他稱之為「高罌粟花症候群」的文化——誰冒得比別人高，誰就會被修剪。縱然因為資優多次跳級，15歲那年他決心說服父母，一個人飛去美國念大學。

在哥倫比亞大學，他主修經濟學與數學統計學雙學位，17歲寫出的一篇關於經濟成長與存在風險的論文，曾讓知名經濟學家科文（Tyler Cowen）讚嘆印象深刻。19歲，他以全班第一名（Valedictorian）的身分畢業，代表2021年全體畢業生致辭。

奧森伯納表示科文對他是關鍵的人生導師之一，科文的建議他不要讀博士，去做更大的事，甚至引薦他去Twitter認識一些「怪咖」專家，但他也從科文的學術交流中，逐漸奠定了未來如何看懂AI產業崛起，又如何評估技術擴散的基本功。

後來奧森伯納畢業後，在SBF創立的FTX交易所的未來基金任職，但是SBF後來被揭露大規模詐欺，這間交易所成了幣圈慘案，奧森伯納再輾轉進入OpenAI，加入了一個當時幾乎沒有外界知道的特殊部門——超級對齊（Superalignment）團隊。那個團隊的任務，是在四年內找出方法，確保一個比人類聰明得多的AI，還是會聽人類的話。

被OpenAI掃地出門，反而說出了最想說的話

沒想到2024年4月，奧森伯納被OpenAI以「洩露機密資訊」為由解雇。他揭露背後原因是，他曾向董事會提交安全備忘錄，警告公司的資安措施無法防範中國政府竊取演算法機密。人資部門回應他的方式，是說他的擔憂帶有「種族刻板印象」。

失去工作的奧森伯納沒有閒著。2024年6月，他在自己架設的網站上發布了一篇165頁的長文：《Situational Awareness: The Decade Ahead》（態勢感知：未來十年）。連戴爾電腦創辦人、川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）都在社群媒體上轉發，也引發矽谷圈熱議。

這篇文章的核心主張是：通用人工智慧（AGI）有很大的可能在2027年前後實現。他的推算方式不靠預感，而靠老實的估算：每年運算能力、演算法效率、模型解放所帶來的數量級增長，累積下去會到哪裡。

他更描繪了一條實體世界的供應鏈：AGI需要算力，算力需要GPU，GPU需要電，電從哪裡來、用什麼線傳輸、存在哪裡，背後每一個環節，都是一個投資機會。

搶先看好能源，在英特爾未翻身前買進

長文發表幾個月後，他與另一位AI圈思想家舒爾曼（Carl Shulman）共同創立了態勢感知基金（Situational Awareness）。這時候他的文章早已在矽谷圈傳開，想投資的人不少，最後投資方來自Stripe共同創辦人派翠克和約翰．科利森（Patrick and John Collison），後來還有Meta AI的投資人葛羅斯（Daniel Gross）與弗里德曼（Nat Friedman）入股。

接著，奧森伯納用那篇165頁的文章當作投資地圖，開始操作。

像是他首先瞄準能源，投資Bloom Energy——一家做燃料電池的公司，能繞過老舊電網，直接在資料中心旁邊發電。另外也曾投資輝達也持股的CoreWeave，一家從比特幣礦場轉型而來的GPU雲端服務商。他同時持有多家比特幣礦企，是賭那些礦場的廉價電力和現成廠房，在AI資料中心需求爆發時變成搶手資源。

但真正讓市場側目的，是他對英特爾的重倉。已多年發展落後的英特爾，股價腰斬、市占率被輝達和AMD蠶食、在2025年沒人認為這間企業能在AI時代翻身。但奧森伯納用認購選擇權重壓：他賭的不是英特爾的技術，是地緣政治，2024年11月，美國政府透過《晶片與科學法案》給了英特爾78.6億美元直接資金，他看了就決定下注。

果然，2026年以來，英特爾的股價屢屢暴漲，近期更傳出輝達也來搶合作，藉以解決台積電緊縮產能問題。

此外，當2025年初中國DeepSeek發表新模型，讓美股投資人擔心美國優勢不再，殺出輝達，據《Fortune》雜誌報導，奧森伯納卻逆勢加碼，當時業內人到處打聽，得知他說「沒事的」，後來也的確應驗。

看空黃仁勳輝達，押注Anthropic，下一局他在哪？

如今，據《華爾街日報》報導，Situational Awareness基金公司2025年全年報酬率約200%；自成立以來累計報酬已超過1000%，也就是十倍。成功當然吸引掌聲，也招來質疑。

在AI產業大多處於高估值，聯準會又將換主席的此刻，他還能看準下一波嗎？

奧森伯納自己幾乎不公開露面，也很少在X上發文——但越神祕，追蹤他持倉的人反而多。不少人注意到2026年初，他的操作出現重大轉向，許多都是跟市場主流反方向的逆風操作。有Podcast主持人評論時下了「史上最強AI投資人做空全市場」的聳動標題。

從這間基金公司2026年最新的申報文件，可以一表簡單看懂如下：

註：13F申報反映機構在特定季度末的持倉狀況，並非即時交易紀錄。資料來源：SEC、資料整理：遠見編輯部。 圖／遠見提供

可以看出，他清倉輝達多頭、出清光通訊Lumentum，同時竟然對輝達、半導體ETF（SMH）、甲骨文（Oracle）、博通（Broadcom）建立合計逾70億美元的賣權空單。

至於燃料電池廠，Bloom Energy仍是第一大持倉，SanDisk意外躍升第二，再來就是太陽能新秀T1 Energy。2026年最夯的記憶體股之一美光（Micron），他採取兩邊押注， 可能一時難判斷該空或者看多，先為股價未來會有的大波動做足準備。

更值得注意的是季報之外的動作。5月19日，他持有歐洲AI雲端公司Nebius Group超過5.6%股權，觸發SEC申報門檻，於5月27日公開。Nebius是前俄羅斯科技巨頭Yandex重組後的「乾淨資產」，現在專做歐洲AI算力基礎設施，定位類似CoreWeave。

繼SpaceX最夯美股IPO Anthropic，他大量持有

另外讓人眼睛一亮的，是他在Anthropic的布局。據《華爾街日報》報導，他在2025年2月Anthropic估值610億美元的融資輪就進場，這筆私募持倉目前約占基金總資產的五分之一。今日的Anthropic估值已接近9650億美元，而Anthropic年底可能IPO的消息，讓這筆帳面獲利更加引人矚目。

他的基金管理資產已超過200億美元，規模逼近阿克曼（Bill Ackman）的潘興廣場，也接近勒布（Dan Loeb）的第三點基金。Jane Street，華爾街公認最賺錢、也最少對外投資的量化交易機構已成為他的投資人。

這位24歲跨界金童的投資哲學，能抄嗎？將成新一代股神，如被暱稱為「木頭姐」的方舟女股神伍茲（Cathie Woods）？在全球股市震盪中的此刻，相信是不少人關心的關鍵新星，未來舉動值得密切關注。

（本文出自2026.7.31《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）