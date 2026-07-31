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韓股狂飆16%衝破6500點！創18年最大漲幅 觸發Sidecar機制

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
AI交易樂觀情緒重燃，韓股盤中創紀錄大漲14%，韓股周五早盤走升，一度大漲逾14%。美聯社
AI交易樂觀情緒重燃，韓股盤中創紀錄大漲14%，韓股周五早盤走升，一度大漲逾14%。美聯社

韓國股市經過連續數日的劇烈回檔與去槓桿拋售後，於31日迎來強勁反彈。韓國綜合股價指數（KOSPI）盤中一度狂飆超過16%，最高衝上6,548點，不僅一舉收復6,500點整數關卡，更大幅刷新2008年10月以來的單日最大漲幅紀錄。

因買盤湧入過於洶湧，韓國交易所開盤後迅速對KOSPI及KOSDAQ兩大市場觸發買方Sidecar臨時停牌機制，暫停程序化買進交易 5 分鐘，以緩和過熱市場情緒。

對此，大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人郭修誠表示，兩大半導體巨頭成為今日領漲核心，SK海力士（SK Hynix）盤中暴漲逾 29%，三星電子（Samsung Electronics）盤中亦狂飆逾26%。

郭修誠分析，此波強攻主要由五大動能推升：首先，微軟與亞馬遜等美股科技巨頭財報證實 AI 資本支出持續帶來實質收益，帶動美光等存儲晶片股大漲；第二，海外高槓桿 AI 對沖基金去槓桿平倉接近尾聲，市場籌碼清洗完畢。

第三，韓國政府今晨宣布向主權財富基金注資20萬億韓元並放寬本土資產配置，專款投資 AI 與數據中心；第四，SK集團會長崔泰源逢低個人買入 SK 海力士股票，極大地振奮了市場信心；第五，韓國7月出口數據表現亮眼，其中半導體出口激增高達180.6%，基本面支撐極強。

郭修誠分析，前期的深幅回檔主要是由槓桿型 ETF 與高槓桿對沖基金的強制平倉所帶來的籌碼面連鎖反應，而非基本面出現轉折。事實上，在經歷這波去槓桿後，KOSPI的預估市盈率與評價面已跌至危機級別的極低水位，籌碼面風險大幅釋放。

展望後市，郭修誠指出，隨著美股科技巨頭財報釋出利多，成功撫平市場先前對 AI 資本支出的疑慮，加上韓國半導體出口展現強勁爆發力，整體基本面動能依然穩健。受惠於五大動能齊聚，韓股當前評價面已具備極強吸引力，面對短線市場波動，投資人應回歸基本面，聚焦韓國科技龍頭在全球 AI 供應鏈中不可替代的核心地位。

韓股 漲幅 機制

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