整理包／AI燒錢大考驗！美七大科技財報一次看 股價兩極化反應全整理

美國科技巨擘陸續公布財報，消息出爐後，股價呈現大漲或大跌的分歧趨勢，反應投資人持續評估這些業者在巨額投資AI是否提升業績等方面的表現。

以下是本財報季迄今已公布業績大廠的重點整理：

Alphabet

上季整體營收超越市場預期，最大亮點是Google Cloud雲端業務營收年增82%至248億美元，創歷來最佳增幅，但自由現金流轉負，同時將今年資本支出預估上調至1,950億至2,050億美元，高於先前預估的1,900億美元，引發市場對AI成本持續攀升的憂慮。

財報後隔日股價重挫6%。

特斯拉

電動車銷量回溫，上季全球交付48萬輛創歷年Q2新高，但經過調整後每股盈餘遠低於市場預期。市場擔心自由現金流量兩年多來首度轉為負值。該公司也重申，資本支出將在未來兩至三年持續增加，2026年全年支出將超過250億美元，市場擔心特斯拉持續燒錢投入機器人、自駕計程車等領域卻尚無回報。

財報後隔日股價重挫14%。

英特爾

上季獲利優於預期，營收年增25.4%年增25.4%至161.3億美元，增速為2011年來最快，經調整後毛利率回升到41.8%，財測也超過市場預估。執行長陳立武表示，資料中心的中央處理器（CPU）「業績正在起飛」，且需求大於供給，此外，14A製程2027年下半年導入內部產品進行風險試產，全力拚2028年量產。不過，投資人仍沒看到最想看的答案：外部晶圓代工大客戶何時真正到位。

財報後隔日股價重挫近8%。

Ｍeta財報

上季營收608億美元高於預估，但每股盈餘下滑至6.18美元並低於預期，本季營收展望也低於市場預估。投資人更聚焦自由現金流量銳減九成，從去年同期的85.5億美元驟降至7.84億美元，為2022年第3季以來最低。Meta也把今年資本支出預測區間上修至1,300億美元至1,450億美元，再次引發投資人對AI投資回報的疑慮。

財報後隔日股價重挫8%。

微軟

上季整體營收成長18%至900億美元，其中，Azure雲端事業成長43%，創四年來最大增幅；6月止的2026會計年度Azure雲端營收首度突破1,000億美元，是一重大里程碑，可見AI和運算服務正逐步打入客戶市場。

微軟今年資本支出可能約為1,750億美元，低於先前預估的1,900億美元，財務長表明，微軟今年在新增資本支出方面會有所節制，這獲得投資人讚賞。

財報後隔日股價狂飆15%，市值爆增4,500億美元，創華爾街歷來紀錄。

蘋果

上季營收年增16%至1,094.2億美元，淨利年增27%至297.9億美元，雙雙優於預期，iPhone和Mac銷售強勁，但AI基礎設施熱潮排擠記憶體與晶片產能，限制蘋果供貨能力，本季財測也低於市場預期。

執行長庫克表示，蘋果已連續三季面臨記憶體成本上升，本季支付的價格還會更高，9月以後，記憶體價格恐繼續攀升；財務長帕雷克表示，蘋果目前難以取得足夠由台積電生產的邏輯晶片，進一步限制iPhone、Mac和iPad供貨；匯率波動也將拖累本季營收成長。

財報出爐後，股價在盤後重挫6%。

亞馬遜

上季整體營收年增20%至2,006億美元，高於預估，其中，最受市場矚目的雲端運算事業AWS營收年增37%至422億美元，創下18個季度以來最快增速。執行長傑西表示，AI業務與晶片業務，目前年化營收都已雙雙突破250億美元，兩項業務年比成長率都達到三位數。亞馬遜上調全年資本支出金額至2,200億美元，主因是採購AI記憶體晶片成本上升，但更重要的是需求遠遠超出供給。

財報出爐後，股價在盤後大漲超過9%。