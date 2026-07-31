美媒：特斯拉籌劃分拆中國業務 為SpaceX合併鋪路

特斯拉（Tesla）一些高層接獲通知，要求為中國業務的分拆做準備，以利可能與SpaceX的合併。此舉主要是遷就SpaceX為美軍重要承包商，切離中國業務方能避免敏感的利益衝突。

華爾街日報引述知情人士披露，馬斯克（ElonMusk）近年已指示高層，要在美中業務之間劃出清晰嚴密的界線。他希望即便美中爆發地緣政治衝突，至少特斯拉的美國本土業務仍能安然存續。

隨著與太空探索科技公司（SpaceX）的合併談判浮上檯面，知情人士指出，部分特斯拉的高層已著手規劃中國業務分拆細節，選項包含獨立拆分、出售或結束營運。

報導認為無論最終採取何種方案，都將對特斯拉造成巨大衝擊，畢竟特斯拉能轉型為穩定獲利、領先全球的電動車龍頭是靠在中國的業務；若未來進行合併，分拆中國業務也將直接影響特斯拉的整體估值。

目前尚不清楚分拆或出售中國業務的確切時程，相關計畫仍可能有所變動。

身兼這兩公司執行長的馬斯克，近幾個月在推動這兩公司圍繞人工智慧（AI）計畫重組時，多次強調兩公司之間的協同效益。自SpaceX於6月創紀錄首次公開募股（IPO）並募得860億美元資金後，投資人與分析師愈來愈支持兩家公司合併的構想。

知情人士透露，馬斯克尤其擔心特斯拉對中國電池供應鏈的過度依賴，同時也焦慮若北京武力犯台，特斯拉可能會面臨晶片斷鏈危機。為此他希望在2026或2027年前做好全面準備，以因應潛在的戰爭風險。

將特斯拉中國業務（包括當地電動車工廠）分離，可望解決SpaceX身為美國主要國防承包商所衍生的潛在利益衝突，並可在特斯拉中國子公司與美國業務之間建立一道防火牆。

由於與美國政府合作密切，SpaceX所受監管極為嚴苛。作為美國國家安全與國防的重要承包商，SpaceX業務涵蓋發射極機密衛星及在烏克蘭等戰地提供網路服務。

數據顯示，2025年來自美國政府的訂單占SpaceX總營收的20.9%。這類業務不僅受到嚴格的出口管制限制，部分計畫更涉及政府機密活動。

一名知情人士表示，公司高層也曾討論成立一家獨立的銷售公司，專門負責處理特斯拉上海工廠的出口業務。特斯拉也可能建立獨立辦公資訊系統，並禁止中國員工直接存取公司其他部門的系統。

知情人士表示，合併案勢必引來北京當局嚴格審查。因為一旦美國國防承包商掌控特斯拉在華工廠，這些工廠的技術與供應鏈很可能被轉用於美軍軍事用途；此外，北京也擔心中國約200萬名特斯拉車主的敏感資料，可能會落入美國國防企業手中。

知情人士表示若合併成真，北京很可能要求特斯拉作出正式承諾並建立業務防火牆，避免SpaceX影響特斯拉中國的營運，同時防止稀土材料等軍民兩用物資，透過特斯拉中國非法流向SpaceX。

特斯拉在上海擁有兩座大型工廠，負責生產電動車與電池，產品除供應中國市場外，也出口到美國以外的全球各地。中國是特斯拉僅次於美國的第二大市場，2026年上半年約占公司總銷售額的18%。有別於其他西方車廠，特斯拉在中國採用的是100%獨資形式，並未成立中外合資企業。

路透社也提到科技大亨馬斯克（Elon Musk）手中的特斯拉與SpaceX若合併，將引發地緣政治與監管方面的難題，尤其是在中國，原因在於SpaceX是涉及美國國家安全與衛星計畫的主要國防承包商之一，而特斯拉在中國設有獨資工廠。

路透社暫未能取得特斯拉與SpaceX的回應。

特斯拉顧問曾討論中國業務分離的可能方案，包括分拆、出售或關閉，並說目前不清楚特斯拉會多快行動，相關計畫也可能改變。

知情人士指出，馬斯克近年來指示特斯拉高層在美國與中國業務之間劃出明確界線，以確保萬一美中發生地緣政治衝突，至少能保住美國業務。

知情人士透露，馬斯克尤其擔心特斯拉對中國磷酸鐵鋰（LFP）電池的依賴，他擔心若中國犯台恐影響台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）晶片供應。

特斯拉去年決定，將在2027年前停止在美國工廠使用中國供應商的零組件。