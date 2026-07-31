日銀未再次升息 宣布利率維持1% 日圓又走貶 聚焦植田談話是否飄鴿味

日本銀行（BOJ，央行）今天宣布將基準利率維持在1%不變，在上月升息、把利率提高至1995年以來最高水準後按兵不動。日銀同時小幅上調經濟成長預測。消息出爐後，日圓維持貶勢。

日銀決策委員會以8比1通過此次決議，維持利率不變，符合市場預期。唯一反對的委員為高田創，他主張連續兩次會議升息。

日銀行指出，潛在通膨仍有超過2%目標的風險，並重申將根據經濟與物價走勢，持續調升借貸成本。

整體而言，總裁植田和男領導的決策委員會所傳達的訊息顯示，日銀仍朝著下一次升息邁進，尤其是在日圓持續走貶、可能進一步加劇通膨壓力的情況下。

在日本央行公布決議後，日圓兌美元小幅走弱，貶值0.8%至160.81日圓。此前，根據一位知情市場人士透露，日本政府周四紐約交易時段曾進場干預匯市，一度推升日圓兌美元升值3.3%，但日圓今早開盤後又恢復頹勢。

由於市場愈來愈預期日本央行可能在10月再次調整政策，投資人將密切關注植田和男今天下午的記者會，尋找足以支持這項預期的更多線索。

外匯交易者將密切關注植田在記者會上是否會過於偏向鴿派的論調，而讓期待更快升息的市場投資人感到失望，同時也將留意他如何說明此次維持政策不變的理由。