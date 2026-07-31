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日韓疑同步出手穩匯 韓元兌美元升抵9個月高點
市場消息人士表示，韓國外匯主管機關昨天罕見進場干預，拋售美元並買進韓元，推升韓元匯率升至9個月以來高點。
韓國此舉與日本昨天在紐約匯市進場買進日圓、拋售美元的干預行動同步，使日圓擺脫40年低點。
不願具名的市場人士說：「外匯主管機關昨晚罕見進場拋售美元干預匯市。」韓國財政部外匯官員拒絕證實進行市場干預。
韓元兌美元昨天升值2%，來到1美元兌1418韓元，達去年10月20日以來最高水準。
韓元6月一度貶至1美元兌1561.50韓元，創17年新低；本月迄今累計升值逾8%，可望創下2009年3月以來最大單月升幅。
一名韓國外匯交易員表示，由於日韓先前已表明將密切協調，因此市場懷疑這次是兩國聯手進行干預。
韓國企劃財政部國際事務次長文智性（Moon Ji-sung，音譯）接受路透社電訪時指出：「我們正與美國及日本保持密切協調，並將持續合作。」
日本最高外匯官員7月7日表示，由於日韓金融市場有時呈現相似走勢，兩國外匯主管機關保持密切聯繫。
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