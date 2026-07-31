日韓疑同步出手穩匯 韓元兌美元升抵9個月高點

南韓股市的個股槓桿指數型基金（ETF）不僅導致韓股暴漲暴跌，震盪幅度還超越以劇烈波動為人所知的比特幣，波動走勢更蔓延到全球股市，韓股散戶投資人也損失慘重，究其原因，為韓股投資人的「FOMO」（唯恐失機）與當局政策的推波助瀾，致使韓股淪為「賭場」。

2026-07-31 09:27