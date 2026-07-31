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美四大CSP今年AI支出衝7,450億美元 動能穩固

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
FILE PHOTO: Systems engineering intern Prathamesh Gadad works in a lab for recently launched Amazon artificial intelligence processors that aim to tackle Nvidia and the chips made by the other hyperscalers such as Microsoft and Google in Austin, Texas, U.S., July 19, 2024. REUTERS/Sergio Flores/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2025-04-10，數位典藏序號：20250410202917666】
FILE PHOTO: Systems engineering intern Prathamesh Gadad works in a lab for recently launched Amazon artificial intelligence processors that aim to tackle Nvidia and the chips made by the other hyperscalers such as Microsoft and Google in Austin, Texas, U.S., July 19, 2024. REUTERS/Sergio Flores/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2025-04-10，數位典藏序號：20250410202917666】

Google母公司Alphabet、亞馬遜、微軟及Meta等美國四大超大規模雲端業者已共投入超過1兆美元的資本投資，今年資本支出預估總額也增加到7,450億美元，顯示人工智慧（AI）支出力道依然穩固，卻考驗投資人的耐心。

財報顯示，Alphabet、亞馬遜、微軟及Meta從2023年AI熱潮爆發初期，至今年6月底的資本支出總額，已達1.1兆美元，凸顯這些科技巨擘AI雄心規模，也彰顯正從過去的輕資產模式，快速轉變為實體基建的鉅額投資人。

而且，Alphabet已上調今年的資本支出預估區間至1,950億-2,050億美元，亞馬遜調高到2,200億美元；Meta維持資本支出區間的上限為1,450億美元，但區間下限調升至1,300億美元；微軟調降今年度的資本支出預估到1,750億美元，但2026年支出額大致維持不變。

根據這些最新數據統計，這四大雲端供應商（CSP）今年的最新支出預估總額將上看7,450億美元，高於先前的7,250億美元。隨著OpenAI與Anthropic都正準備首次公開發行股票（IPO），這些支出的成功程度部分將取決於這兩家新創公司繼續籌得資金、以履行採購運算資源承諾的能力。

科技巨頭的財報顯示，AI投資正開始帶動營收加速成長，尤其是雲端運算。Google、亞馬遜和微軟的上季雲端事業營收都加快增長，沒有雲端業務的Meta則表示，AI正協助該公司精準投放廣告。

Meta執行長祖克柏還暗示，可能跨足資料中心空間租賃業務，透露Meta正收到「大量要約」，希望以「遠高於我們所支付成本的溢價」，租用其運算能力，但他也說，出售AI服務的毛利依然遠高於直接賣運算。

不過，RBC資本公司分析師賈魯里亞（Rishi Jaluria）表示，「資本支出的成長基本上仍看不到盡頭」，「投資人需要這些公司在投資AI、及不傷及先前獲致成功的優勢之間，取得平衡」。

Google雲端事業上季營收雖提高，但因自由現金流轉為負值，並揭露與AI相關的未來財務承諾季比暴增約5,000億美元，股票仍遭逢拋售賣壓。

Meta上季也做出2,330億美元的新承諾，新增的內容包括960億美元的資料中心與網路基建租約、1,120億美元的採購承諾，及250億美元的新增債務，7月又另外增加680億美元的資料中心租約。微軟上季簽署超過1,300億美元的資料中心新租約。

光是上季，Alphabet、Meta及微軟的AI相關新承諾總額，就逼近9,000億美元，亞馬遜則還沒揭露詳細數據。這四大CSP上季的自由現金流總額也降至70億美元的十年低點，僅有微軟和Meta的進帳多於支出。

科技巨頭從投入鉅額前期投資，到進帳相關營收之間，仍有很長的時間差，意味著投資人必須準備好要等待數年，才能看到實質的投資報酬。

Alphabet 微軟 Google

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