微軟市值單日增逾14.5兆元 改寫輝達最大增幅紀錄

微軟持續產生現金流，帶動股價大漲15%，單日市值增近4500億美元（約新台幣14.5兆元），創下企業市值單日最大增幅紀錄，超越輝達去年4月的增幅紀錄。

路透社報導，倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，微軟（Microsoft）股價今天收盤大漲逾15%，市值攀升至3.35兆美元（約新台幣107.8兆元），一舉超越輝達（Nvidia）去年4月創下單日市值增加4410億美元（約新台幣14.5兆元）紀錄。

扎克斯投資管理公司（Zacks InvestmentManagement）首席市場策略師穆爾柏利（BrianMulberry）說：「微軟繳出相當強勁的季報，精準切中了市場期待的基調，因為成長的主要動力正是來自雲端與AI部門。」

這份財報提供了新的佐證，顯示微軟龐大的AI投資正開始發揮成效，有助於緩解投資人對資料中心和算力基礎設施的大規模支出可能超越需求的疑慮。

微軟今年以來的股價表現落後「科技七雄」（Magnificent Seven）中的部分成員，至昨天收盤，股價累計跌幅超過18%。

至少有9家券商上調了微軟的目標價，平均目標價來到560.90美元（約新台幣1.8萬元）。

微軟表示，支出計畫維持不變，預計2027財年第1季資本支出為500億美元（約新台幣1.6兆元），2026日曆年全年資本支出則為1750億美元（約新台幣5.6兆元）。

根據Visible Alpha數據，微軟在下個財季，預計Azure雲端服務按固定匯率計算將成長45%，遠高於分析師預期的40.92%增幅。

Direxion資本市場主管比漢（Jake Behan）說：「關鍵問題在於，微軟能否將市場的對話焦點，從『花了多少錢在AI上』轉移到『從這些投資中賺到多少』，而這份財報顯示出實質的進展。」