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特斯拉為與SpaceX合併鋪路：中國業務恐分拆、出售甚至關閉

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉為與SpaceX合併鋪路。中國業務恐分拆、出售甚至關閉。法新社
特斯拉為與SpaceX合併鋪路。中國業務恐分拆、出售甚至關閉。法新社

華爾街日報引述知情人士報導，特斯拉Tesla）高層已接獲指示，為分拆中國業務做好準備，以因應未來可能與SpaceX合併。顧問團隊據傳已討論分拆中國業務的可能方案，包括剝離、出售或關閉等多種方案。目前分拆時程尚不明確，相關計畫可能也會改變。

特斯拉上海超級工廠目前仍是該公司全球規模最大、產量最高的工廠，年產能逾95萬輛車，占特斯拉全球交車量逾半。中國本身則為特斯拉僅次於美國的第二大市場，占2026年上半年銷售約18%，但當地業務正面臨比亞迪等本土車廠的激烈競爭。

馬斯克（Elon Musk）近年要求特斯拉在美國與中國業務之間劃出明確界線，希望兩國若爆發地緣政治衝突，至少能保住美國業務。他尤其擔心特斯拉依賴中國製磷酸鐵鋰（LFP）電池，以及台海若發生戰爭，恐影響台積電晶片供應。特斯拉2025年已決定，2027年前停止在美國工廠使用中國供應商。

為進一步切割，特斯拉可能建立獨立辦公系統、限制中國員工接觸其他業務，或另設銷售實體處理上海廠出口。

摩根大通分析師指出，跨國合併需多地監管批准，中國審查尤為關鍵。此前高通收購恩智浦的交，即因未獲中國核准而告吹。SpaceX與美國政府的關係可能引發國安疑慮，為合併帶來阻礙。

SpaceX上月透過規模創紀錄的750億美元IPO上市，截至周四收盤時，市值為1.48兆美元。特斯拉市值則為1.22兆美元。

SpaceX 特斯拉 Tesla

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