聽新聞
0:00 / 0:00
日本政府疑似進場干預 日圓強彈創三年半以來最大單日升幅
在日本央行舉行政策會議前，日圓兌美元一度跌至157.98，隨後反彈至159.50至160附近，仍下跌逾2%，創下2023年1月以來最大單日升幅，市場猜測日本政府可能進場干預匯市，本國銀行指出，市場普遍預期日本央行將維持政策利率1%不變，不過年底前可能再升息一次。
市場普遍揣測日本政府在會議前出手干預匯市，美國財政部長貝森特則表示，日圓目前仍被低估，且匯率波動過大並不理想。國銀指出，日本央行總裁植田和男對未來貨幣政策正常化步調的指引將是市場關注焦點；若釋出偏鷹派訊號，日圓兌美元可能進一步走強。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。