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日本政府疑似進場干預 日圓強彈創三年半以來最大單日升幅

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
日圓示意圖。路透
日圓示意圖。路透

日本央行舉行政策會議前，日圓兌美元一度跌至157.98，隨後反彈至159.50至160附近，仍下跌逾2%，創下2023年1月以來最大單日升幅，市場猜測日本政府可能進場干預匯市，本國銀行指出，市場普遍預期日本央行將維持政策利率1%不變，不過年底前可能再升息一次。

市場普遍揣測日本政府在會議前出手干預匯市，美國財政部長貝森特則表示，日圓目前仍被低估，且匯率波動過大並不理想。國銀指出，日本央行總裁植田和男對未來貨幣政策正常化步調的指引將是市場關注焦點；若釋出偏鷹派訊號，日圓兌美元可能進一步走強。

日圓 日本 升幅

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