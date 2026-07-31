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OpenAI後又一例 Claude模型也爆測試時連網駭3公司

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

OpenAI上週爆出AI代理程式逃脫並駭入其他公司的事件後，Anthropic今天也證實，近期檢視超過14萬筆測試紀錄，發現旗下Claude的AI模型測試期間也曾駭入3家公司系統。

綜合「華爾街日報」（The Wall Street Journal）與路透社報導，OpenAI上週才揭露旗下AI代理（agent）程式在測試期間脫離控制，駭入AI新創公司HuggingFace，引發軒然大波。

Anthropic得知OpenAI的情況後，決定全面檢視旗下Claude模型的網路測試紀錄，在超過14.1萬次測試紀錄中，確實發現有AI模型多次自行連上網路，導致3起入侵事件。

Anthropic表示，這次事件發生在網路攻防搶旗賽（capture-the-flag）演練中，要求模型在模擬網路中尋找隱藏資訊，儘管已透過提示詞告知無法使用網路，但由於與合作夥伴Irregular之間的溝通有誤，導致系統實際上仍能連接上網。

Anthropic指出，AI模型連上網路後，在未經授權的情況下，「利用弱密碼和不需身分驗證的端點等基本技術」，擅自駭進這些公司。

Anthropic自7月23日開始審查評估紀錄，並在發現Claude旗下模型有疑似入侵行為證據的當天，立即暫停所有網路安全評估，隔天隨即確認這3起駭客事件，並於27日通知3家受影響的機構。

其中2家公司直到接獲通知前，都未發覺系統遭駭，第3家公司仍在聯繫中，但Anthropic未透露公司名稱。

這次入侵事件最早發生在4月，並涉及3個獨立模型，包括Claude Opus 4.7、Claude Mythos 5以及1個內部研究模型。

這起事件過後，勢必更增外界對於強大AI模型的潛在危害及防範方式的隱憂。

OpenAI 模型 Anthropic

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