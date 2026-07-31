AI需求強勁 亞馬遜上修2026資本支出至2200億美元

網路零售巨擘亞馬遜（Amazon）第2季雲端業務銷售成長優於預期，並上修全年資本支出（CapEx）預測，顯示市場對人工智慧（AI）服務的需求依然強勁，足以支撐公司持續投入龐大的基礎設施建設。

路透社報導，受財報激勵，亞馬遜股價在盤後交易大漲逾9%，當天正常交易時段已上漲3.9%。

亞馬遜旗下的亞馬遜網路服務（Amazon WebServices，AWS）第2季（截至6月30日）營收年增37%達422億美元，高於倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師預估的年增31.21%。

執行長賈西（Andy Jassy）在聲明中表示，「AWS正快速成長」，這是AWS連續18個季度以來最快成長速度。

賈西說：「我們的AI業務與晶片業務年化營收規模（run rate）都已突破250億美元。」

他並宣布，亞馬遜今年資本支出預計將提高至2200億美元，較先前預估增加10%。他說，記憶體晶片採購成本上升是提高支出的主要原因之一。

他在投資人電話會議中指出：「即使投入2200億美元，我們2026年的產能仍不足以滿足所有需求，我相信2027年也將是如此。」

亞馬遜第2季自由現金流（Free Cash Flow）大幅轉負，過去12個月累計自由現金流為負76億美元，相較去年同期182億美元正值明顯惡化。

其他科技巨擘，包括微軟（Microsoft）、Alphabet及Meta也因大舉投資AI而出現自由現金流大幅下滑。

不過，全球最大雲端服務供應商AWS的亮眼表現與微軟、Alphabet一致，兩家公司近期公布的雲端業務營收也都優於華爾街預期。

西諾佛信託公司（Synovus Trust）投資組合經理摩根（Dan Morgan）指出：「市場原本擔心AWS市占率流失，但現在這些疑慮已經消除。再次證明AWS的領先地位依然穩固，AI浪潮讓所有主要業者同步受惠。」

亞馬遜這次優於預期的財報，有望降低市場對大型科技公司持續投入AI的疑慮。業界今年AI相關資本支出預料將超過7000億美元，龐大投資已壓縮原本現金充裕企業的現金流，也引發市場擔心業者是否過度擴充產能。

賈西說明，公司通常會在資料中心正式啟用約兩年前開始投入建設，因此前期會出現大量現金流出且尚未開始產生營收的情況。一旦資料中心投入營運，可持續創造約30年的收益，而AI伺服器通常不到3年即可回收成本，之後還能持續帶來2至3年的獲利。這番說法也呼應Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）對AI投資的看法。

賈西透露，AWS在2027年絕大部分運算產能已被客戶預訂，2028年產能也已有相當比例完成預約。

AWS今年持續拓展合作夥伴，包括與OpenAI、Anthropic、Meta、Pinterest及Snowflake簽署大型雲端基礎設施與晶片供應合作協議。

亞馬遜今年稍早表示，AWS的AI業務年化營收已超過150億美元，且維持三位數百分比成長，希望向投資人證明AI投資正帶來實質回報。

分析師認為，隨著未來幾個月更多資料中心陸續投入營運，亞馬遜有能力維持目前的高速成長。