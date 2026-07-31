韓國股市開盤反彈13% SK海力士勁揚20%

日圓匯率在隔夜大幅升值後，今天（31日）開盤後走貶，又貶破160日圓關卡。儘管市場紛紛臆測日本政府進場干預匯市，但日本官方未予證實，但同時暗示，包括美國官員在內的海外夥伴提供了一定程度的支持。市場將觀察日本央行今天的利率決策與聲明動向。

2026-07-31 09:35