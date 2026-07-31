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韓國股市開盤反彈13% SK海力士勁揚20%

中央社／ 首爾31日綜合外電報導

韓國股市今天開盤大漲13%，指標性人工智慧（AI）晶片製造商SK海力士（SK hynix）股價飆升20%，在經歷一週的慘烈跌勢後強力反彈。

法新社報導，SK海力士這次股價回升，主因是母公司SK集團（SK Group）會長崔泰源（Chey Tae-won）獲證實已買進價值約300萬美元的股票，這是他首度以個人名義買進公司股票。

另外，東京股市日經指數也上漲3.5%，來到64007點。

SK海力士 韓國 東京

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