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晶片供應限制拖累 蘋果營收展望不如華爾街預期

中央社／ 舊金山30日綜合外電報導

美國蘋果公司（Apple）預測截至9月會計年度第4季營收成長速度將低於華爾街目標，主因這家智慧型手機iPhone製造商難以取得交付產品所需零組件，股價在盤後交易下挫6%。

路透社報導，蘋果財務長帕雷克（Kevan Parekh）在電話會議上告訴分析師與投資人，公司預估第4季營收將年增9%至11%。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，這項增幅低於華爾街預期的12%。

帕雷克預測iPhone營收將成長15%左右，也低於華爾街目標17.6%；毛利率則估計落在47%和48%之間。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在電話會議上表示：「我們目前正面臨非常嚴重的（供應）限制，供應鏈在解決這個問題上彈性有限。」他還說，蘋果正「評估所有選項」以尋找替代的零組件供應商。

庫克在路透社訪問中說，蘋果剛結束的會計年度第3季主要供應限制，在於業界缺乏生產旗下裝置核心Apple Silicon晶片所需的先進製程能力。

庫克表示，這種情況在公司的Mac電腦系列尤為明顯。儘管產品漲價，入門級MacBook Neo和高階MacBook Pro仍帶動銷售成長29%。

庫克告訴路透社：「如果探究背後根本原因，在於我們正迎來超出預期的強勁產品週期，而（先進晶片製程）供應鏈的彈性本質上無法滿足這麼高的需求。」

蘋果同時也面臨因業界斥資數千億美元建置AI資料中心所造成的供應鏈壓力，進而與長期記憶體供應商美光（Micron）出現暗中角力。庫克先前曾指出，記憶體晶片以及由台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）供應的iPhone主處理器均面臨短缺。

蘋果今天稍早公布截至6月會計年度第3季營收與獲利雙雙優於分析師預期，消費者在電子產品漲價之際仍瘋搶iPhone與MacBook。

不過服務營收成長未達華爾街目標。蘋果股價今年累計上漲超過22%，近日剛擠下AI晶片巨擘輝達（NVIDIA）重返全球市值最高企業寶座，外界對蘋果期望甚高。

華爾街 蘋果 晶片

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