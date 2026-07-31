韓股早盤創紀錄飆升14%！AI交易樂觀情緒重燃 SK海力士狂漲28%

南韓股市周五大漲，從本周稍早的重挫中反彈。主要受惠於大型科技企業的支出計畫，再度點燃市場對人工智慧題材的樂觀情緒。

南韓KOSPI指數盤中一度大漲逾14%，創歷來最大盤中漲幅。SK海力士飆升28%，獲SK集團會長崔泰源罕見直接買進自家公司股票加持。同為記憶體晶片製造商的三星電子也大漲26%。

前三天，該指數因為全球大型科技公司的負債疑慮，以及中國競爭威脅，累計重挫17%。今年由AI熱潮帶動的漲勢，在槓桿型產品5月問世後，波動加劇。

NH投資證券南韓現貨股票主管Shawn Oh表示，「近期由去槓桿、平倉與其他流動性因素引發的AI賣壓，可能正逐漸回穩」。