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整理包／蘋果財測爆冷、盤後股價重挫 財報五大重點一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果上季iPhone銷售強勁，但晶片供應短缺拖累本季展望，財報公布後股價盤後重挫。路透
蘋果上季iPhone銷售強勁，但晶片供應短缺拖累本季展望，財報公布後股價盤後重挫。路透

蘋果上季營收與獲利雙雙優於預期，但財測未能滿足市場期待。以下是這次財報最受市場關注的五大重點：

1. 財報優於預期，財測卻澆市場冷水

上季營收年增16%至1,094.2億美元，淨利大增27%、每股盈餘2.02美元，均優於預期。但本季營收預估僅9%至11%，低於分析師預估的約12%。盤後股價一度大跌8%。

2. AI搶料加劇短缺，記憶體成本續看漲

因AI資料中心大舉掃貨，記憶體價格第2季飆漲約300%。蘋果預計本季支付價格續揚，9月之後恐持續攀升，進一步衝擊營運。

3. iPhone與Mac熱賣，供應鏈卻跟不上需求

Phone營收年增近22%至542.5億美元，Mac營收大增29%至103.5億美元，雙雙優於預期。在全球智慧手機出貨量下滑11%之際，蘋果市占率反從17%升至20%。但台積電製程晶片供貨不足，將限制iPhone、Mac和iPad出貨。

4. 大中華區回溫，服務業務仍遜預期

大中華區營收年增22%至188.2億美元，但低於分析師預估的196億美元；服務營收成長12%至307.4億美元，同樣未達預期。兩大成長引擎的表現未能完全說服投資人。

5. 關稅退款挹注獲利，毛利率升破50%

上季整體毛利率達創紀錄的50.1%，但其中約2個百分點來自約20億美元的美國關稅退款，貢獻每股盈餘11美分，扣除該一次性收益後的毛利率大致符合市場預期。

這場電話財報會議是庫克卸任執行長前主持的最後一場。他將於9月1日交棒給硬體工程主管特納斯（John Ternus），轉任執行董事長。新任CEO將立即面臨晶片短缺、產品漲價及AI發展落後等挑戰，9月的新一代iPhone與新版Siri將是特納斯的首場硬場。

財報 蘋果 整理包

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