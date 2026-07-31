亞馬遜財報／AWS大爆發 算力已賣到2028 盤後飆漲9% 上修全年資本支出

全球最大電商與雲端服務供應商亞馬遜（Amazon）公布，雲端業務連五季成長且營收超越預期，並上調全年資本支出金額至2,200億美元，顯示AI服務需求依然強勁，足以支撐其大規模基礎設施投資。消息激勵亞馬遜股價盤後大漲超過9%。

AWS雲端事業強勁成長、全年資本支出上調至2,200億美元

亞馬遜30日聲明，在截至6月底止的第2季，整體營收年增20%至2,006億美元，高於分析師平均預估1,970億美元；每股盈餘5.75美元，遠高於市場預估的1.82美元。

其中，最受市場矚目的雲端運算事業AWS營收年增37%至422億美元，高於分析師預估的31.21%增幅，也創下2021年第4季以來最快增速。AWS貢獻亞馬遜五分之一的營收和大部分的營業利益。

執行長傑西（Andy Jassy）在聲明中表示，「AWS正在高速成長」，是18季以來最快成長速度。此外，AI業務與晶片業務，目前年化營收都已雙雙突破250億美元，兩項業務年比成長率都達到三位數。

傑西還說，亞馬遜目前預估今年資本支出將達2,200億美元，較先前預測增加10%，主因是採購AI記憶體晶片成本上升，但更重要的是需求遠遠超出供給。

他在投資人會議上表示：「即使投入到這個規模，我們在2026年仍無法滿足所有需求。我相信這樣的情況在2027年也仍會持續。」

自由現金流轉負 CEO解釋為未來長期營收鋪路

不過，亞馬遜本季自由現金流大幅由正轉負。在截至第2季的過去12個月，亞馬遜自由現金流為負76億美元，而去年同期則為正182億美元。包括微軟、Alphabet及Meta等科技巨頭，也因持續擴大AI投資而出現自由現金流大幅下滑。

傑西解釋說，亞馬遜通常會在資料中心正式啟用前約兩年開始投入建設，因此會出現一段「現金持續流出，但收入尚未進帳」的時期。然而，一旦資料中心投入營運，可望持續創造約30年的收入。另一方面，AI伺服器通常不到三年即可回收成本，之後還能再持續創造二至三年的獲利。

傑西表示，AWS 2027年的大部分算力已被客戶預訂，2028年的算力也已有相當大比率完成預約。

電商仍是營收主力 廣告業務也強

展望財測，亞馬遜預估本季營收1,970億至2,020億美元，營業利益為225億至265億美元，皆符合市場預期。

電商仍是亞馬遜最大收入來源。傑西持續推動更快速的物流配送，以提升消費者體驗。上季線上商品銷售年增 15%至704億美元。

另一方面，市場高度關注的廣告業務也持續強勁，上季營收年增26%至198億美元，反映亞馬遜持續在旗下平台增加廣告版位，帶動廣告業務快速成長。