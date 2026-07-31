蘋果盤後重挫8%！供應短缺拖累財測、大中華區與服務營收遜預期

蘋果周四盤後公布財報，上季營收與獲利雙雙優於預期，iPhone和Mac銷售強勁，但人工智慧（AI）基礎設施熱潮排擠記憶體與晶片產能，限制蘋果供貨能力，本季財測也低於市場預期。財報公布後，蘋果股價在盤後交易一度重挫8%，跌幅稍後收斂至5.8%。

蘋果對截至9月底的會計年度第4季展望令市場失望，預估營收將較去年同期成長9%至11%，以區間中值估算約為1,130億美元；分析師此前預估將成長約12%，營收達1,149億美元。

執行長庫克（Tim Cook）在電話會議上表示，蘋果已連續三季面臨記憶體成本上升，本季支付的價格還會更高，短期內也看不到明顯的緩解跡象。9月以後，記憶體價格恐繼續攀升，對公司營運造成更大衝擊。

財務長帕雷克（Kevan Parekh）表示，蘋果目前難以取得足夠由台積電生產的邏輯晶片，進一步限制iPhone、Mac和iPad供貨；匯率波動也將拖累本季營收成長。

AI資料中心業者大量採購零組件，正加劇全球記憶體供應短缺。國際數據資訊（IDC）資料顯示，記憶體價格僅第2季就上漲約300%。蘋果先前已調高部分Mac與iPad售價，部分機型漲幅最高達25%；市場普遍預期，新一代iPhone今年推出時也可能明顯漲價。

帕雷克表示，iPhone和Mac需求遠高於公司原先預期，但供應鏈已不像過去一樣，能夠迅速提高產量。供應吃緊也使Mac mini及Mac Studio等產品的等待時間延長。

在截至6月27日的會計年度第3季，蘋果營收年增16%至1,094.2億美元，略高於市場預期的1,086.5億美元，並創下當季新高；淨利年增27%至297.9億美元，每股盈餘2.02美元，高於預估的1.89美元。不過，其中關稅退款貢獻每股盈餘0.11美元。

產品方面，iPhone仍是最大亮點，營收年增近22%至542.5億美元，優於市場預期的538.6億美元。在全球智慧手機出貨量下滑11%的情況下，蘋果市占率反而由去年同期的17%升至20%。

Mac營收大增29%至103.5億美元，大幅超越預期的87.4億美元，受惠3月推出的MacBook Neo與搭載M5晶片的新機。穿戴裝置、家庭及配件營收成長約6%至78.8億美元，與市場預期的78.2億美元相當。iPad營收則下滑6%至61.9億美元，不如市場預期的69.2億美元。

整體毛利率升至創紀錄的50.1%，其中約2個百分點來自美國關稅退款；扣除這項一次性利益後，大致符合市場預期。產品毛利率約40%，仍高於分析師預估的36.3%。

大中華區銷售延續復甦，營收年增22%至188.2億美元，iPhone在大中華區創下歷來最佳的第3季，Mac銷售也締造當地單季新高，但分析師預期196億美元。

過去穩定支撐獲利的服務業務表現同樣不如預期。包括App Store、Apple Music、iCloud和Apple Pay在內的服務營收成長12%至307.4億美元，低於市場預估的約312億至314億美元。蘋果近期已調高部分服務價格。

這是庫克卸任執行長前主持的最後一場財報會議。他將於9月1日交棒給現任硬體工程主管特納斯（John Ternus），並轉任執行董事長。庫克2011年接掌蘋果後，公司市值由約3,500億美元增至接近5兆美元。