亞馬遜業績雲端亮眼 蘋果營收放緩等待Siri AI

美國兩大科技股亞馬遜（Amazon）與蘋果（Apple）今天公布業績，亞馬遜雲端業務大幅成長，蘋果iCloud等服務營收放緩，盤後交易走勢分歧。微軟、Meta、亞馬遜、蘋果本週陸續揭曉上季財報，AI競爭日趨白熱化。

微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）母公司Meta昨天公布業績後，科技重磅股亞馬遜與蘋果30日收盤後公布上季財報。

亞馬遜雲端業務大幅成長，每股盈餘5.75美元，營收達2006億美元，當中網路業務為422億美元，廣告業務198億美元，均高於分析師預期。

亞馬遜30日股價上漲3.90%，盤後交易大漲達10%。執行長賈西（Andy Jassy）指出，雲端業務較去年同期增加37%，高於華爾街預測的31%，是2021年後業務擴張最快的記錄。

蘋果上季營收1094億美元，每股盈餘2.02美元，均小幅高於市場預期。核心產品iPhone營收成長21%，高於分析師預測；App商店與iCloud等服務業務表現雖低於市場預期，仍比去年同期增長12%。

蘋果業績未見亮眼，股價30日收盤下跌1.41%，盤後交易跌8%。

人工智慧資本支出仍是市場關注焦點，亞馬遜計劃今年砸重金2000億美元開發AI。賈西在公布業績後電話會議表示，開支將逐漸穩定增至2200億美元。

蘋果計劃秋天推出果粉敲碗已久的Siri AI，在晶片缺貨與成本走高限制下，橫跨軟硬體的蘋果產品有輸不得壓力。

美股科技7雄競爭日趨白熱化，投資人密切關注AI營運進度與支出，今年第2回合交手已略見階段性勝負。昨天公布業績的微軟（Microsoft）與Meta，30日股價分別大漲15.51%與大跌7.95%，今天的亞馬遜與蘋果呈現相同走勢。