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AI模型競爭激烈 OpenAI調降GPT-5.6價格

中央社／ 舊金山30日專電

AI模型開發商OpenAI今天宣布，將調降旗下GPT-5.6模型價格，GPT-5.6 Terra調降20%，GPT-5.6 Luna則大幅降低80%。這項宣布正值中國新創公司推出Kimi K3模型，及客戶對成本日益敏感之際。

OpenAI在3週前推出GPT-5.6系列模型，包括全新旗艦模型GPT-5.6 Sol、適合日常工作的均衡型模型GPT-5.6 Terra，以及成本效益最高的模型GPT-5.6Luna。

OpenAI今天宣布，Terra降價20%，每100萬個輸入Token收費2美元，每100萬個輸出Token收費12美元；Luna的價格更是大幅下調80%，每100萬個輸入Token收費20美分，每100萬個輸出Token收費1.20美元；Sol的價格則維持不變。

中國新創月之暗面（Moonshot AI）7月中推出KimiK3開放權重模型，在部分業界基準測試中超越美國最先進的模型，引起矽谷關注。

OpenAI面臨到不同壓力，包括客戶對成本越來越敏感。許多企業在尚未了解投資報酬率之前，對模型部署越來越謹慎。

同時，AI模型市場競爭也更加激烈，不僅中國新創公司持續追趕，Google和微軟（Microsoft）等科技巨擘近來都強調旗下模型具有成本效益。

OpenAI在聲明中指出，公司策略仍聚焦於同時提升模型能力與效率，讓每一代AI都能以更低的成本完成更多工作。

OpenAI GPT 模型

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