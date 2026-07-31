德勒斯登晶片園區用電需求增 新建電網引居民反彈

隨德勒斯登晶片園區擴張，用電需求快速增加。當地電網公司規劃興建一條全長92公里的超高壓輸電線，支應包括台積電德勒斯登廠在內的半導體產業發展所需電力。然而，部分新建電網路段距離住宅區過近，引起當地居民強烈反彈。

德國電網營運商50Hertz規劃興建「易北河－上勞西茨輸電線」，以380千伏超高壓輸電線連接薩克森邦兩座變電站，提升德勒斯登（Dresden）及薩克森邦（Sachsen）東部地區的輸電能力。

根據薩克森日報（SZ），這項工程被列為德國重要電網擴建計畫之一。隨著薩克森矽谷（SiliconSaxony）半導體產業聚落持續擴張，台積電德勒斯登廠預計明年正式投產，區域用電需求預計大幅增加，成為推動當地電網升級的重要因素。

然而，輸電線規劃路線經過薩克森邦小城格羅斯勒爾斯多夫（Großröhrsdorf），引起當地居民反彈。

抗議團體認為，依照50Hertz規劃，部分輸電線路段距離民宅僅約40公尺，最近的住宅區距離也僅約115公尺，恐對景觀、房價及居民健康帶來影響。

為表達反對立場，當地3個公民團體已組成聯盟，蒐集超過3000份連署，要求重新檢討電網線路方案。

格羅斯勒爾斯多夫市長施奈德（Stefan Schneider）也公開支持居民訴求。他今年6月出席電網建設說明會時表示，根據世界衛生組織（WHO）相關研究，輸電線若距離住宅過近，可能增加兒童健康風險，因此主張輸電線應與住宅區保持至少200公尺距離。

對此，50Hertz表示，規劃過程已評估多項替代路線方案，並綜合考量技術可行性、環境影響及建設成本等因素，認為現行方案最具可行性。

針對居民擔憂的健康風險，50Hertz回應，輸電線規劃符合德國相關法規要求，並援引德國聯邦輻射防護局（BfS）說法指出，依目前規劃計算，沿線電磁場暴露值將低於法定限值，而根據目前科學研究，尚無證據顯示在法定限值以下的電磁場暴露會對人體健康造成危害。

目前「易北河－上勞西茨輸電線」仍處於規劃及審查階段。50Hertz告訴薩克森日報，未來數月將持續蒐集地方政府、居民及相關團體意見，完成環境影響評估等程序，之後再由主管機關薩克森邦行政管理局（Landesdirektion Sachsen，LDS）決定是否核准興建。

根據規劃，工程沿線將新建或改建多座高壓電塔。若順利取得許可，預計於2030年代初期完工並投入運作。