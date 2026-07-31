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台積電ADR大漲超過7% 日月光、聯電漲幅更猛
台股ADR周四（30日）漲跌互見，台積電ADR收盤大漲超過7%，報每股403.31美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,618.85元，較台北交易股票溢價率為18.77%。
聯電、日月光分別大漲超過10%、11%。
受微軟財報強勁舒緩AI相關疑慮帶動，道瓊工業指數30日收盤上漲613.92點，漲幅1.19%，收52,208.06點；標普500指數上漲121.48點，漲幅1.66%，收7,437.63點；那斯達克指數上漲679.24點，漲幅2.78%，收25,122.18點。
費城半導體指數狂飆855.50點，漲幅8.19%，報11,302.99點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 564.44 +11.73 505.00 11.77
中華電 CHT 138.57 -1.04 140.50 -1.37
台積電 TSM 2,618.85 +7.64 2,205.00 18.77
聯電 UMC 122.98 +10.70 110.00 11.80
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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