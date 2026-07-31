微軟漲、Meta跌 AI投資回報及現金流成市場焦點

科技巨擘微軟（Microsoft）與Meta公布財報後，微軟股價大漲，Meta股價則下挫。分析指出，兩家公司在AI投資的變現能力與現金流表現上，釋出截然不同的訊號。

華爾街對人工智慧（AI）無條件買單的蜜月期已經結束。

華爾街日報指出，投資人已表明，若要讓他們繼續支持企業砸錢興建AI資料中心、開發AI模型，公司必須更清楚說明這些投資如何帶來回報。一但能看到實際成效，市場仍願意買單。

這也解釋了科技巨擘財報後，市場反應為何分歧。微軟和Meta在29日公布財報後，微軟股價大漲，今天收盤漲幅逾15%，Meta則延續跌勢，今天收盤下跌7.95%。

華爾街日報指出，Meta執行長祖克柏（MarkZuckerberg）在財報電話會議上，對於公司計畫如何靠AI賺錢並沒有提出令投資人放心的說法。

艾維克顧問公司（Evercore ISI）分析師馬赫尼（Mark Mahaney）表示，Meta的核心業務表現非常好，「但由於這一波投資週期規模龐大，市場希望看到核心業務以外，更具體的AI變現數據，但投資人並沒有真正得到這些答案。」

不過，分析師原先預測，Meta可能自2012年以來首次出現自由現金流為負值，但公司最後仍勉強保有7.84億美元，然而這與前一季的124億美元相比，已是大幅下滑。

巴隆周刊（Barron's）分析則進一步指出，股市對於2家公司有著截然不同的情緒，歸根究柢反映一件事：現金流與資本支出。

Meta和微軟今年都將投入超過1000億美元的資本支出，用於興建新的AI資料中心。

在最新一季，Meta扣除資本支出後的現金流大幅減少；微軟則仍有接近200億美元，足以繼續進行部分庫藏股回購。反觀Meta，現在已連續三季停止回購自家股票。

最重要的是，微軟並未上調2026年的資本支出預測，而Meta則持續提高相關支出。

對投資人而言，微軟大部分資本支出都投入雲端運算服務Azure，可以直接出租算力、帶來收入。Meta的廣告業務成長強勁，第2季廣告曝光次數仍增加14%，平均廣告價格上升12%，總營收成長28%。不過，Meta絕大部分AI投資都流向研究與開發。

在市場對AI仍高度敏感、信心不穩的情況下，Meta幾乎沒有犯錯的空間。