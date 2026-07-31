美媒：台積電與景碩合作開發先進封裝技術

美國科技媒體The Information今天引述2名消息人士報導指出，台積電與台灣IC載板大廠景碩正合作開發一項先進晶片封裝技術，進一步擴大封裝技術布局、因應競爭。

台積電ADR今天收盤上漲7.63%。

The Information指出，知情人士表示，台積電已與部分客戶討論這項技術方案。

景碩主要生產封裝載板，這類載板構成晶片封裝的基底，並負責在晶片與伺服器其他部分之間傳遞訊號。

台積電拒絕置評。景碩未回應置評請求。

台積電7月16日的法說會上，法人問及台積電在先進封裝布局以及對英特爾（Intel）EMIB封裝技術競爭看法，台積電董事長暨總裁魏哲家表示，先進封裝產能非常吃緊，台積電努力縮短需求與產能差距，台積電樂見更多廠商投入先進封裝新技術，讓客戶規劃有更大彈性。

法人也問及CoWoS及其他如玻璃核心或玻璃基板等先進封裝技術進展，魏哲家則表示，CoWoS已經是一項成熟的技術，台積電正在開發其他選擇方案，藉此降低成本，台積電也與基板供應商合作。

The Information報導指出，台積電進一步擴大封裝技術布局、因應競爭，台積電正在開發的先進晶片封裝技術類似英特爾的EMIB封裝技術；EMIB封裝技術本質上是用小型矽橋來連接不同晶片。