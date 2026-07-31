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美股收盤／四大指數收高 費半狂飆逾8% 微軟報喜帶動AI股強彈

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美股四大指數周四（30日）收盤大幅走高，晶片股強勁上漲，費城半導體指數大漲超過8%，微軟狂飆逾15%，創18年來最大單日漲幅，因為強勁的財報緩解了市場對AI基礎設施巨額支出的疑慮。

道瓊工業指數30日收盤上漲613.92點，漲幅1.19%，收52,208.06點；標普500指數上漲121.48點，漲幅1.66%，收7,437.63點；那斯達克指數上漲679.24點，漲幅2.78%，收25,122.18點。

費城半導體指數狂飆855.50點，漲幅8.19%，報11,302.99點。其中美光大漲18%，Sandisk暴漲26%，超微（AMD）上漲13%。

微軟股價飆升逾15%，創2008年10月以來最大單日漲幅，使其市值增加4,500億美元，創下華爾街公司單日市值增幅的歷史最高紀錄。

這家科技巨頭預測本季營收和雲端業務成長將超出預期。該公司還表示，資本支出低於預期，而且預期在剛剛展開的2027會計年度期間將繼續產生現金流。

今年以來，大型科技公司對AI的大規模投入令投資人感到不安。上周，Alphabet和特斯拉公布的負現金流報告引發了AI相關股票的一輪拋售，晶片股也因投資人質疑其高估值而承壓。

社群媒體巨頭Meta股價大跌近8%，此前公布第2季自由現金流暴跌91%，這凸顯其高昂的AI建設支出正帶來巨大的財務壓力。

Argent資本管理公司投資組合經理Jed Ellerbroek表示，這些股票是真正的「多空戰場」，投資人尚未決定，大規模資本支出的投資回報率是否值得，「微軟交出了一份令人信服的成績單，或許它將從『爭議性AI股票』轉變為『值得信賴的AI贏家』」。

亞馬遜上漲3.9%，蘋果下跌1.4%，兩家公司在收盤後公布財報，蘋果上季獲利和營收都優於預期，主要受惠於iPhone銷售量成長22%，但該公司對本季財測較為疲弱，理由是「供應受限」。盤後交易中，該公司股價下跌6%。

亞馬遜上季營收與獲利全面優於預期，受惠雲端運算、廣告及AI業務持續高速成長，激勵盤後股價漲逾9％。

標普500指數的11個類股指數中有7個上漲，其中科技類股領漲，上漲5.2%，其次是非必需消費品類股，上漲1.6%。

周三，聯準會維持利率不變後，美股收盤大幅下挫，新任聯準會主席華許發出的矛盾訊號令交易者對借貸成本的走向感到困惑。

債券市場依然緊張，30年期公債殖利率飆升至19年來的最高。

晶片業者高通股價下跌2.6%，此前該公司預測本季獲利將低於預期，並表示來自蘋果產品的收入將以快於預期的速度下滑。

全球最大咖啡連鎖企業星巴克上調全年銷售額和利潤預期後，股價上漲1.6%。

微軟 美股 指數

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