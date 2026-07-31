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美擬砸8.74億美元資助7家半導體商 強化AI晶片研發

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國商務部今天指出，已與7家開發人工智慧（AI）及先進運算系統半導體技術的公司簽署意向書，將提供總金額8.74億美元的補助獎勵。

路透社報導，這是美國強化國內半導體生產能力、降低對海外供應商依賴的整體策略之一，將透過「晶片法」（CHIPS and Science Act）發放資金。

以下為意向書部分重點：

●格羅方德（GlobalFoundries）將獲得高達3億美元，用於開發共封裝光學模組（CPO）技術。這種技術將光學資料傳輸與AI處理器整合，可提升資料傳輸速度與運算效能。

●Kepler將獲得高達2.45億美元，用於研發新一代AI記憶體技術；Multibeam Corporation將獲得最高1.4億美元，開發先進晶片封裝設備。

●Extropic、Thintronics、OBSIDIA Semiconductors與Aeluma將分別獲得3000萬至7500萬美元補助，用於低功耗運算技術、先進晶片材料，以及可偵測偽造電子元件系統等研發專案。

●美國商務部表示，作為資金協議一部分，將對每家公司持有少數股權，最終核撥資金前仍需進一步審查。

晶片 半導體 研發

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