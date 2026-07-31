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沙烏地組防禦聯盟護航運 國際油價震盪收低

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯帶頭組成海上聯盟，以加強紅海（Red Sea）周邊防務合作，在交易員消化這項擬議中的計畫之際，國際油價今天震盪收低。

路透社報導，布倫特原油期貨下跌1.71美元或1.88%，收在每桶89.03美元。交易期間波動劇烈，美國與伊朗再度攻擊對方的軍事目標後，布倫特盤中一度觸及93.31美元高點。

美國西德州中級原油期貨下跌87美分或1.03%，收在每桶83.59美元，盤中一度達到85.94美元。

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