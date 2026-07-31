沙烏地組防禦聯盟護航運 國際油價震盪收低

託管全球大部分人工智慧（AI）軟體和開源人工智慧模式的Hugging Face公司，7月11日至13日周末期間遭到駭客攻擊。攻擊者利用惡意資料集在其一台伺服器上執行程式碼，幕後黑手竊取了內部安全憑證迅速入侵系統，利用大量臨時伺服器環境執行數千次攻擊。初步看起來像是某個老練的犯罪集團所為，後來才發現攻擊者是OpenAI公司尚未發布的新GPT模型之一。科幻電影裡一個失控的AI系統自行入侵另一家AI公司的預言，彷彿成真。

2026-07-31 06:01