微軟財報及油價回落激勵美股回彈 費半收漲逾8%
微軟（Microsoft）發布亮眼財報及國際油價回落，緩解市場對於美國公債殖利率上升的憂慮，華爾街股市主要指數今天大幅收高，費半終場漲逾8%。
道瓊工業指數上漲613.92點或1.19%，收報52208.06點。
標普500指數勁揚121.48點或1.66%，收在7437.63點。
那斯達克綜合指數上揚679.24點或2.78%，收25122.18點。
費城半導體指數大漲855.50點或8.19%，收11302.99點。
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