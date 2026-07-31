微軟財報及油價回落激勵美股回彈 費半收漲逾8%

日媒引述多位消息人士說法報導，馬斯克執掌的SpaceX正採取積極措施，建立雙供應鏈，一條在中國大陸供應當地需求，另一條在大陸以外服務其他市場，確保中國大陸不會對該公司營運或供應鏈產生影響，以保障對美國國安至關重要的技術。

2026-07-31 02:32