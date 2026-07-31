微軟財報及油價回落激勵美股回彈 費半收漲逾8%

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

微軟（Microsoft）發布亮眼財報及國際油價回落，緩解市場對於美國公債殖利率上升的憂慮，華爾街股市主要指數今天大幅收高，費半終場漲逾8%。

道瓊工業指數上漲613.92點或1.19%，收報52208.06點。

標普500指數勁揚121.48點或1.66%，收在7437.63點。

那斯達克綜合指數上揚679.24點或2.78%，收25122.18點。

費城半導體指數大漲855.50點或8.19%，收11302.99點。

微軟 油價 美股

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