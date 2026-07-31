蘋果買陸DRAM 恐觸礁

美國跨黨派參議員警告蘋果公司，不要向中國大陸科技企業長鑫科技和長江存儲採購記憶體晶片，以免在關鍵零組件面對依賴美國競爭對手的風險。

據彭博報導，印第安納州共和黨參議員Jim Banks和紐約州民主黨參議員Chuck Schumer等議員致函蘋果執行長庫克，稱蘋果不應在產品中使用來自長鑫存儲和長江存儲的記憶體晶片，即使這些產品僅銷往大陸市場。

議員團強調，長鑫科技和長江存儲已被列入美國國防部最近更新的中國涉軍企業清單，「這種短視的做法會釀成錯誤，並將使這家全球市值最高的消費電子企業在關鍵供應上更加依賴已被美國政府正式認定為中國軍事企業的公司」。

此前，蘋果傳出正在洽談從長鑫存儲和長江存儲採購晶片，以減輕全球記憶體晶片短缺帶來的影響，而這些元件將僅用於在中國大陸市場銷售的裝置。

蘋果已就此事向川普政府官員尋求支持，但部分官員表示，反對允許蘋果將這兩家中國大陸企業納入其供應鏈。

美光董事長Sanjay Mehrotra也警告，若開放中國企業向美國科技公司供貨，即使僅限美國以外市場，仍將重創本土半導體產業，如同過去中國對美國鋼鐵及製造業的衝擊。

路透指出，過去，協助裝置執行應用程式及儲存資料的記憶體晶片一直屬於低利潤產業，長鑫科技及長江存儲多年來仰賴政府資金支持，並持續承受虧損。然而，全球AI資料中心的大規模建設，已讓這類原本不起眼的零組件，搖身成為全球最搶手的產品之一，引發價格競爭及供應爭奪戰。長鑫科技更已崛起為全球第四大記憶體製造商。