美國通膨降溫消費者無感 支出成長仍高於所得增幅

最新數據顯示，美國6月個人消費支出（PCE）平減指數稍稍降溫。「超核心」通膨指標（非住宅服務通膨）從5月的年升0.5%放緩至0.1%，但支出成長持續高於所得增幅，已讓消費者財務吃緊。另外，第2季實質國內生產毛額（GDP）季增年率也回降，顯示美國經濟景氣熱度略降。

美國6月整體PCE平減指數比5月下降0.1%，是2020年來首次下降，符合預估，遠低於5月時的0.5%，主因能源價格大幅下跌；若跟去年同期相比，則上升3.7%，符合預估，但低於5月時4.1%升幅。

聯準會（Fed）最重視的核心PCE平減指數比5月上升0.1%，低於預估的0.2%，及5月時的0.3%升幅；比去年同期上升3.3%，符合預估，但低於5月時的3.4%升幅。

6月個人消費支出比5月增加0.3%，低於預估的0.4%，更遠低於5月時的0.9%增幅；扣除通膨後的實質個人消費支出比5月增加0.4%，符合預估，也與5月的升幅相同。個人所得增加0.2%，低於預估的0.3%，更遠低於5月時的0.7%增幅，可能拖累消費支出。

最新一周（7月25日止）首次申領失業給付人數為19.7萬人，略低於預估的20萬人，但高於前周的18.8萬人。

第2季GDP初估值為季增年率1.5%，遠低於預估的2.0%，及第1季時的2.1%增幅；但個人消費強勁成長3.2%，高於預估的2.3%，對成長率的貢獻度達1.08百分點；民間固定資產投資增加7%，住宅投資也回升1.5%，但投資對成長率的貢獻度下降到0.53百分點；但出口成長率減緩到8.9%，貢獻度降到0.5百分點；政府支出更劇減4.1%，貢獻度為負0.14百分點，兩者拖累經濟成長。第2季GDP核心平減指數增3.4%，低於預估的3.5%，更遠低於第1季時的4.4%升幅。

經濟學者指出，6月通膨率雖降，但主因油價大幅下跌，而7月國際油價及美國汽油價格又大幅回升，顯示通膨並不會持續下降；除非中東情勢再告緩和，油價回跌，否則Fed可能不得不於稍晚時升息。目前金融市場預期Fed最快將於9月就升息1碼，之後可能再升1碼。