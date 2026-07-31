各國央行買黃金大縮手 第1季採購57公噸較預估減76%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

世界黃金協會（WGC）30日說，央行第1季購買的黃金遠低於預期，顯示助長黃金需求的一大引擎失去動能，儘管此後央行需求已回升，2026全年購買金額仍可能下滑。

路透日前公布的訪調結果顯示，隨著金價從元月紀錄高點下跌，受訪分析師已調降對金價的預測，是2023年底以來首見。但這項28日出爐的訪調發現，大多數分析師依然認為，央行買盤和財政永續性可望提供金價支撐。

根據WGC最新報告，央行第1季購入57公噸黃金，比初估的244噸下修76%，是逾15年來最低的首季水準。

過去四年來，全球金價飆漲，央行買盤是主要驅動力，協助金價迭創新高。但漲勢在今年1月觸頂，之後已回跌將近30%。2月底伊朗戰爭爆發後，金價跌掉約25%，反映能源價格上漲加深通膨疑慮，市場降低對央行降息預期。

央行通常被視為讓金價底部有撐的一大支柱。WGC說，第2季約三分之一的黃金需求來自央行。若是央行買氣也減緩，將進一步打擊金價。

首季央行購金數額大幅下修，主因是一些原以為是央行買去的黃金，實際買家改列為「店頭市場與其他」項目。第1季有些官方機構轉為黃金淨賣家，包括土耳其、俄羅斯和亞塞拜然。

不過，4月至6月間央行需求大幅回升，淨買入289噸，寫下第2季需求紀錄。波蘭是最大買家，買了51噸，上半年共買了82噸。中國大陸第2季買入33噸。金價自6月底以來在每英兩4,000美元附近找到支撐，投資人也大約在這個價位附近開始逢低承接。

WGC估計，2026上半年央行和其他官方機構（例如主權財富基金），估計共買了345公噸黃金，是2022年以來最低的六個月數據。但上半年全球黃金總需求量比去年同期增加2%左右，達到2,522噸。

最近黃金需求承受壓力的一大因素，是黃金ETF買盤縮手，第2季需求量減少45噸（約值40億美元）。

央行 黃金 金價

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