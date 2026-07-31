南韓救股市擬祭禁空令 個股槓桿ETF新規定今上路

南韓主管機關29日晚間召開緊急會議，決定限制個人投資單一個股槓桿型指數股票型基金（ETF）的金額，並提高這類ETF的交易成本。去年才解除的放空禁令，也可能重出江湖。韓國交易所（KRX）已評估暫時禁止賣空交易的技術可行性及系統準備時間，同時還檢視了縮小現行30%漲跌停板幅度的可操作性。

此外，韓國將個股槓桿ETF最低現金存款額新規定提前至今（31）日實施。

南韓上次實施禁空令，是2023年11月6日的事，當時是說要為散戶、法人和外國投資人創造一個「公平的競爭環境」。原定2024年6月解除，但最後一再延宕，到2025年3月31日才正式解除。

Fibonacci資產管理執行長尹正仁（音譯）說：「我會把禁空令視為最後手段，因為這可能打擊外資信心，卻無法處理根本問題。主管機關的首要任務，應是防止市場修正演變成流動性事件。」知情人士強調，上述工作屬於針對極端行情的預防性評估，目的在於確認各項市場穩定工具是否具備實施條件，並不意味相關措施將落地。

彭博資訊還整理出南韓可能考慮採取的其他監管及市場工具。首先是股市穩定基金。南韓政府已編列約10兆韓元（69億美元），準備在市場動盪時進場穩定股市。隨著散戶蒙受重大損失、民怨升高，這項鮮少動用的工具再度進入分析師視野。

不過，法國東方匯理財富管理駐新加坡亞洲首席策略師陳達德（Francis Tan）表示，動用股市穩定基金可能帶來道德風險。「散戶要求政府進場，這局面相當棘手。南韓政府固然可以透過股市穩定基金，提供針對性的流動性並協助恢復信心，但這也可能扭曲市場訊號。」

其次是讓槓桿型ETF下市。部分投資人與國會議員呼籲，將連結三星電子與SK海力士的槓桿型ETF下市。南韓最高金融監理機關已對推出這類產品表達「遺憾」，但目前看來，既有ETF下市的可能性不高。主管機關目前已暫停核准新產品上市、限制投資人曝險程度，並提高交易成本。

第三是調整融資及擔保品規定。陳達德表示，南韓政府可能提高融資保證金要求，以遏止散戶借款買股。