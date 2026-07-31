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日相高市早苗降消費稅 財政堪憂

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

日本首相高市早苗30日表示，自2027年4月起為期兩年，將食品消費稅率降至1%，並同步向中低收入戶發放補助，以實現「實質零稅率」，同時指示黨內盡速整合意見。此舉可能進一步加重日本已不斷惡化的財政負擔。

NHK及共同社報導，高市早苗30日上午11時45分出席自民黨臨時主管會報，宣布自2027年4月起，食品消費稅率將由8%調降至1%。此外，作為因應物價上漲的對策，將同步針對中低收入戶發放現金補助。

自民黨幹部透露，以上方針預計於8月上旬經內閣會議正式決定，並以在秋季臨時國會通過相關法案為目標。

這是日本1989年開徵消費稅以來，首次調降消費稅稅率。

雖然此舉預料可望減輕食品價格上漲帶來的負擔，但另一方面，國家與地方合計在這兩年間將損失約10兆日圓（約新台幣1.9兆元）的稅收，會導致社會保障財源出現巨大缺口。高市早苗並未明確提出替代財源，引發外界對財政惡化的疑慮升溫。

高市早苗在今年2月眾議院選舉期間，主張要將食品消費稅歸零。然而在跨黨派的社會保障國民會議認為若直接降至零，收銀系統仍需花時間完成修改。因此執政黨轉而採取調降至1%的減稅方針，配合減稅措施發放的補助。

消費稅 財政 高市早苗

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